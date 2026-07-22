Войници от 121-ва отделна бригада за териториална отбрана на Украйна наскоро свалиха руски крилати ракети С-8000 "Бандерол“ и Х-59. Това, което прави тези прихващания наистина забележителни, е използването на стари, но добре изпитани 40-милиметрови зенитни оръдия Bofors L70.

Според пресслужбата на бригадата, първото прихващане е извършено от екипажа на "Чаклун", докато са защитавали въздушното пространство близо до град Одеса.

На следващия ден друга крилата ракета е унищожена от екипажа на "Ловец" близо до друг град в Южна Украйна.

Defense Express посочва, че тези мисии за пореден път демонстрират непреходната стойност на системата Bofors L70, която е на въоръжение във въоръжените сили по целия свят от 50-те години на миналия век. Самата система е разработена в края на 40-те години на миналия век, което означава, че днес е на над 76 години. Оръдието L70 е използвано и от Украинската национална гвардия за прихващане на дронове, включително разработени от Иран ударни безпилотни летателни апарати "Шахед".

Тези последни сражения показват, че оръдието остава ефективно срещу крилати ракети, включително сравнително новата ракета S8000 Banderol.

Наличните снимки на оръдията Bofors L70, използвани от 121-ва отделна бригада за териториална отбрана, показват, че освен евентуални подобрения в системите за прицелване, те не са претърпели никаква основна модернизация. Това показва, че поразяването на целите най-вероятно се извършва ръчно, а не чрез автоматична система за управление на огъня.

Украинские военные огнем из шведской 40-мм зенитной пушки Bofors L70 сбивают дроны «Shahed-136» pic.twitter.com/nEQ7MsdAZV — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) March 10, 2026

Струва си да се припомни, че Литва обяви прехвърлянето на зенитни оръдия Bofors L70 на Украйна като част от пакета си за военна помощ в началото на 2023 г. Холандия също е доставила тези системи на украинските въоръжени сили.