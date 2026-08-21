Земетресение стресна жителите на Нови пазар в Сърбия

Земетресение с магнитуд 3 по Рихтер разтърси рано тази сутрин Сърбия, съобщи Републиканският сеизмологичен институт на страната.

Трусът е регистриран в 2:19 ч. в района на Нови Пазар на дълбочина около 2 километра, предаде БГНЕС.

Заради сравнително слабия магнитуд вероятността за материални щети е малка, но към момента няма окончателна информация за евентуални поражения.

Земетресението е било усетено по-силно от жителите на квартал Луг в Нови Пазар, където част от хората са излезли на терасите и пред домовете си след разтърсването.

"Всичко продължи кратко, но ударът беше достатъчно силен, за да ни събуди. Усетихме как леглото се разтресе, а след това и прозорците. Излязохме на терасата, за да видим какво се случва. Нямаше паника, но не е приятно земетресение да те събуди посред нощ", разказа жител на Нови Пазар пред РИНА.