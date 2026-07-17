Необичайно: В Исландия температурата е до 15°, слънцето го няма от дни

Голяма част от Европа се задъхва от поредната гореща вълна, а в Исландия се радват на необичайно хладно лято.

Слънцето не се е показвало от дни в столицата Рейкявик и в по-гъсто населената югозападна част на островната държава.

Прогнозите са, че и в следващата седмица и половина няма да пробие облаците.

Температурата не надвишава 15 градуса.

И ако мнозина исландци са доволни, други избират горещи европейски дестинации, където градусите са над 30, посочва БНТ.