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Необичайно: В Исландия температурата е до 15°, слънцето го няма от дни

Прогнозите са, че и в следващата седмица и половина то няма да пробие облаците

17.07.2026 | 10:33 ч. Обновена: 17.07.2026 | 10:33 ч. 4
Кадър: БНТ

Кадър: БНТ

Голяма част от Европа се задъхва от поредната гореща вълна, а в Исландия се радват на необичайно хладно лято.

Слънцето не се е показвало от дни в столицата Рейкявик и в по-гъсто населената югозападна част на островната държава.

Прогнозите са, че и в следващата седмица и половина няма да пробие облаците. 

Температурата не надвишава 15 градуса. 

И ако мнозина исландци са доволни, други избират горещи европейски дестинации, където градусите са над 30, посочва БНТ.

 

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