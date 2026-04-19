Комари се появиха в Исландия, това е показател за екопроблеми

Появата на комари в Исландия е индикатор за екологични проблеми, тъй като преди тези насекоми не са забелязвани в страната, пише изданието „Сайънс”, като цитира американски учени.
Създаването на благоприятни условия за комарите в Исландия се дължи на повишаването на температурата на въздуха в региона, което води до ускорено топене на леда и удължаване на топлия период. Това е мнението на Аманда Колц от Тексаския университет в Остин и Лорън Калър от колежа „Дартмут” в Ню Хемпшър. Те отбелязват, че човешката дейност, която се увеличава в този район, също допринася за промените в околната среда.
Според оценките на изследователи Арктическият регион се затопля четири пъти по-бързо от останалата част на Земята.
В продължение на много години Исландия е единствената арктическа страна, която може да се похвали, че няма комари. Това обаче се промени през 2025 г., когато в югозападната част на страната, недалеч от столицата Рейкявик, бяха открити три екземпляра от вида Culiseta annulata, се казва в статията, публикувана в „Сайънс”.
Освен че са досадни човешки вредители, появата на инвазивни насекоми може да има множество последствия за местната фауна. „Комарите в Исландия са нещо повече от любопитен факт или бъдеща досада. Те са предупреждение...“, пишат учените Колц и Калър.
Например северните елени ще бъдат принудени да изразходват повече енергия, за да избягват рояците от комари и ще отделят по-малко време за паша. Това може да доведе до влошаване на здравето им и по-ниски нива на размножаване, се казва в публикацията.
При арктическите птици вече е забелязано нарушение на синхронизацията между периода на излюпване на малките и сезонното размножаване на насекомите, които пернатите използват за прехрана.
Според учените появата на комари в Исландия е показател за още промени в екосистемата в този район, които е трудно да бъдат предотвратени без международна координация и активно участие на научната общност. В статията се отбелязва, че няма координирана система за наблюдение на членестоногите в цялата Арктика. Това означава, че изследователите не разполагат с необходимите данни, за да проследяват как се движат тези популации или да се подготвят за евентуалните рискове, които могат да създадат, пише „Сайънс".
(БТА)
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.