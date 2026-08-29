Сеута е на ръба на колапса, Испания търси помощ от "Фронтекс“ и Европол

Испания е поискала от Европейската комисия (ЕК) подкрепа от "Фронтекс“ и Европол за съдействие при проверката на мигрантите, пребиваващи незаконно в Сеута, съобщават няколко испански медии, цитирани от Euronews.

Испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка поиска от Европейската комисия "Фронтекс", Европол и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) да "подсилят механизмите, създадени за управление на първоначалната сортировка и последващата обработка на личните досиета на мигрантите, които все още пребивават незаконно в Сеута“.

Операция "Минерва"

Министерството на вътрешните работи също така настоя за удължаване на операция "Минерва“ - съвместна инициатива на испанската полиция и агенцията на ЕС за гранична охрана "Фронтекс".

Мадрид иска операцията да продължи до 2 септември, докато "ситуацията, възникнала в автономния град, бъде разрешена“.

Освен това Мадрид поиска "съдействие от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището при провеждането на интервюта и осигуряването на преводачи“ за целите на сортировката на мигрантите.

Поради ограниченията на пространството в Сеута се очаква този процес да се извършва по електронен път.

Извънредни мерки

В петък Министерството на вътрешните работи обяви, че границата на Сеута ще бъде подсилена с пакет от "извънредни“ мерки, като например удължаване на вълноломите при Тарахал и Бенсу, въвеждане на постоянна система от морски ограничителни шамандури, въздушно наблюдение с дронове, както и използване на леки плавателни съдове за намеса и дистанционно управлявани подводни апарати.

Асамблеята на Сеута единодушно призова централното правителство да действа "незабавно и без никакво отлагане“, като изтъкна, че градът се намира в "критична ситуация, на ръба на колапса“.

Съветът на говорителите на парламентарните групи, заедно с независимите депутати, единодушно одобри в петък институционална декларация, призоваваща правителството да предприеме спешни мерки – един месец след масовото навлизане на най-малко 72 000 мигранти от Мароко.

"Сеута загуби обичайния си начин на живот и спокойствието си. Не разполагаме с много време, за да предотвратим катастрофата“, предупреди президентът на Сеута Хуан Вивас.

Декларацията настоява за връщане в страните им "в съответствие със закона“ на онези, които са участвали в масовото навлизане и все още се намират в Сеута. В нея също така се подкрепя правото на гражданите да протестират, стига това да става "по мирен и организиран начин“, и се осъждат проявите на насилие, регистрирани през последните дни.

"Никой не може и не трябва да взема закона в свои ръце. Защитата на Сеута и на интересите на нейните жители може да се осъществява единствено чрез спазване на законността“, заяви Вивас.

Призив за спокойствие

Междувременно испанският министър на вътрешните работи призова за спокойствие в петък, след като жители на Сеута влязоха в сблъсъци с полицията по време на протести срещу мигранти, останали в северноафриканския анклав след масов приток.

Напрежението на територията с население от 80 000 души е високо, откакто през юли най-малко 72 000 души преминаха в Сеута в рамките на няколко дни, предизвиквайки тревога в цяла Европа относно миграционната ситуация.

Лявото правителство на Испания твърди, че оттогава повечето от тях са напуснали анклава с площ от 18,5 квадратни километра, но хиляди все още се скитат по улиците и спят по плажовете.

През последните дни демонстрациите се засилиха, като в четвъртък се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция на плаж, където спят мигранти. Част от вещите им бяха изгорени.