Дунав и Локомотив (София) си поделиха точките в зрелищно 2:2 в Русе

Дунав направи 2:2 срещу Локомотив (София) на Градския стадион в Русе в мач от седмия кръг на Първа лига. Радослав Апостолов откри за домакините с точно изпълнена дузпа в 39-ата минута. Гостите изравниха след точно изпълнение на 11-метров наказателен удар от Георги Минчев в 57-ата минута. Алекс Валиньо даде преднина за „драконите“ в 64-ата минута, но в 69-ата Карузо възстанови отново равенството за 2:2.

Преди началото на срещата старши треньорът на гостите Любослав Пенев получи специални плакети от представители на двата клуба за 60-ата си годишнина, която навършва днес. „Драконите“ започнаха по-агресивно. Те записаха първи удар чрез Радослав Апостолов още в първата минута, но вратарят Александър Любенов спаси. В седмата минута домакините отбелязаха и попадение чрез Алекс Валиньо, което обаче беше отменено заради засада след разглеждане на ситуацията от ВАР.

„Железничарите“ опитаха на свой ред да изравнят играта и да погледнат към вратата на Дунав. В 37-ата минута обаче отново Валиньо се откъсна сам срещу противниковия страж и бе фаулиран в наказателното поле от бранител, което доведе до отсъждане на дузпа от главния рефер Венцислав Митрев. 11-метровият наказателен удар беше превърнат в гол от капитана на русенския тим Радослав Апостолов за 1:0 в 39-ата минута. Това даде самочувствие на „драконите“, които продължиха да атакуват, но до ново попадение през първата част не се стигна.

Веднага след подновяването на играта Валиньо се измъкна отново сам срещу Любенов, но вратарят на гостите отрази удара на испанския нападател. Последва и пропуск на Кабаркас за домакините. Малко по-късно обаче именно той извърши нарушение срещу футболист на Локомотив в наказателното поле на Дунав. Георги Минчев изпълни точно дузпата за 1:1 в 57-ата минута.

Само седем минути по-късно Алекс Валиньо бе изведен за пореден път срещу Любенов от Стефан Гаврилов и успя да промуши топката във вратата за 2:1. След още пет минути обаче равенството отново беше възстановено. Спас Делев подаде отляво към Кауе Карузо в наказателното поле, който намери точно десния ъгъл за 2:2.

В следващите минути „железничарите“ бяха по-активни, но добри намеси на Георги Китанов и бранителите пред него предотвратиха ново попадение. Дунавци също имаха своите шансове в добавеното време, но не успяха да намерят точно противниковата врата и срещата завърши при 2:2.