Отказаха да се снимат с него: Руският финансов министър предизвика остра реакция на среща на Г-20

Европейски финансови министри и представители реагираха остро на участието на Русия в срещата на финансовите министри от Г-20 в Ашвил, Северна Каролина, предаде Reuters.

Руският финансов министър Антон Силуанов и управителят на Руската централна банка се включиха в двудневния форум. В кулоарите Силуанов се срещна и с американския финансов министър Скот Бесънт.

Според руското Министерство на финансите двамата са обсъдили сътрудничеството по финансови въпроси и взаимодействието в рамките на Г-20.

Европа вижда риск от нормализация с Москва

Германският финансов министър Ларс Клингбайл заяви, че Европа подготвя нов пакет санкции срещу Русия и изрази надежда за тясно сътрудничество с Вашингтон по мерките.

Според него присъствието на руския финансов министър на срещата изпраща тревожен сигнал на фона на продължаващата война в Украйна.

"Общият подход би бил най-добрият вариант, но там понякога не е ясно дали няма смекчаване на становището. И именно затова смятам, че сигналът, изпратен с приемането на руския министър на финансите тук, е доста тревожен", заяви Клингбайл.

Той призова за по-ясна позиция от Вашингтон.

"Бих искал по-голяма яснота от американска страна, че той не трябва да бъде посрещнат тук като обикновен гост", допълни германският министър.

Европейците отказаха обща снимка със Силуанов

Напрежението около руското участие се пренесе и върху традиционната "семейна снимка" на участниците във форума.

Европейски министри и централни банкери са отказали да застанат за общ кадър със Силуанов, съобщиха европейски представители. В крайна сметка е взето решение снимката да бъде направена без руския финансов министър.

Клингбайл посочи, че европейските представители са обсъдили участието на Русия още в неделя вечерта. Сред тях са били британският му колега Джон Хийли и президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард.

Според европейската позиция е важно да съществуват международни платформи, в които да може да се води открит диалог, но това не трябва да води до нормализиране на отношенията с Москва, докато войната продължава.

"Самият факт, че руският финансов министър се връща – след, простете ме, ако греша, четири срещи на Г-20 без руско участие – е признак за опит за нормализация и това прави още по-наложително за нас да се съпротивляваме срещу това", заяви Клингбайл.

САЩ определиха кой да присъства

Съединените щати като домакин са изготвили списъка с гостите на срещата.

Южна Африка, която беше домакин на форума миналата година, не е получила покана.

На срещата не е присъствала и Испания на фона на напрежението между Мадрид и американския президент Доналд Тръмп, който по-рано заплаши да прекрати търговията със страната, пише БТА.