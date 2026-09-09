Арестуваха руснак за шпионаж срещу бази на НАТО

Румъния арестува руски гражданин за шпионаж срещу военни бази, като по този начин осуети опит за саботаж, съобщиха от румънското разузнаване, цитирани от The Telegraph.

Руснакът, който живее в Румъния, е задържан при съвместна операция с други чуждестранни разузнавателни служби, след като е заснел чувствителни военни обекти, включително бази, използвани от НАТО.

Във вторник Румънската разузнавателна служба (SRI) обяви, че руският гражданин е бил под наблюдение от февруари насам. По данни на службата 40-годишният мъж е действал под прякото ръководство на руски куратор чрез криптирани приложения за онлайн комуникация.

Саботажи в Европа

Редица саботажни акции в Европа са извършени от рускоезични лица, действащи като пълномощници под ръководството на куратори в Русия, които са им предлагали пари и инструкции онлайн.

Заподозреният е имал задачата да събира информация от военен характер и да извършва наблюдение, посочват от SRI.

Местни медии съобщават, че заподозреният е снимал национални и натовски военни бази, както и придвижването на войски и техника из страната.

Разследването разкри, че заподозреният е получил указания да документира стратегически военни обекти, включително украински товарни самолети "Антонов“, докато те се намират в Румъния.

Европа обвини Москва, че води хибридна кампания, включваща саботажи, кибератаки и дезинформация, насочени срещу поддръжниците на военните усилия на Киев.

Тази последна саботажна операция идва след предотвратена атака с дрон на летище "Лайпциг-Хале“, която изостри напрежението между Берлин и Москва.

Във вторник от Кремъл заявиха, че по време на едночасов телефонен разговор, целящ прекратяване на войната в Украйна, Владимир Путин е уверил Доналд Тръмп, че Москва няма агресивни намерения спрямо Европа.

Русия многократно е отричала каквото и да е участие в саботажи. Посолството ѝ в Букурещ не отговори незабавно на запитване за коментар от страна на Ройтерс във вторник.

От SRI заявиха, че действията на руския гражданин повтарят модела, наблюдаван в предишни случаи, при които са били набелязвани уязвими хора за извършване на саботажни мисии в полза на Москва.

"Руският гражданин е получил указания от посредник да заснеме (чрез снимки и видео) обекти от стратегически военен интерес, включително украински товарни самолети "Антонов“ по време на престоя им на националната територия. Разследването също така разкри, че Руската федерация продължава да използва лица от уязвими групи за извършване на подобни незаконни дейности“, съобщиха от SRI.

Прокурорите разпоредиха ареста на мъжа на 8 септември. Те поискаха налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок от 30 дни за заподозрения по обвинения в застрашаване на националната сигурност.

Съвместната контраразузнавателна операция предотврати извършването на саботаж. Подобни замисли бяха осуетени в Румъния през 2024 и 2025 г.

През лятото европейски политици обвиниха Русия в засилване на кампанията ѝ за саботаж срещу Европа, като основните мишени бяха военни обекти и съоръжения на отбраната.

Германското правителство посочи Русия като отговорна, след като на летището в Лайпциг – използвано от Украйна за транспортиране на военна техника - бяха открити дронове, заредени с експлозиви.

Инциденти на Балканите

През август бе регистрирана поредица от съмнителни пожари в обекти на отбраната в България, Италия и Естония; в Естония изгоря завод, доставящ дронове за Украйна.

Министър-председателят на Естония заяви, че вероятността за руски саботаж се разглежда сериозно.

В Словакия полицията съобщи, че е предотвратила опит за палеж на предприятие за производство на дронове, собственост на украинци. Компанията обвини Русия, а полицията задържа трима заподозрени, за които се твърди, че са „изпълнявали заповеди“.

През същия месец избухнаха пожари в компания за производство на компоненти за хеликоптери и в друг производител на дронове. Полша обвини Москва за тези пожари.

През септември в Мюнхен бяха арестувани двама българи за палеж, след като хвърлиха запалителни устройства по отбранителна компания от движещ се автомобил.

Експерти смятат, че високата честота на саботажи е отговор на действията на Украйна да пренесе войната на руска територия. Според други целта е да се окаже натиск върху държавите да спрат да подкрепят Киев.

Някои твърдят, че кампанията има за цел да провери НАТО за уязвимости и да изпита готовността на държавите да реагират на провокации, а не да прекъсне доставките за Украйна.