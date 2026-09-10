Шоу с дронове в Ню Йорк в памет на загиналите от 11 септември

Ню Йорк почете жертвите на атентатите от 11 септември като пресъздаде силуета на Кулите близнаци с помощта на 2977 светещи дрона.

Шоуто с дронове, проведено в сряда вечерта над пристанището на Ню Йорк, очерта контурите на кулите, като всеки дрон символизираше един от загиналите при нападенията.

Спектакълът, озаглавен "2977 светлини над пристанището на Ню Йорк“, отбеляза 25-ата годишнина от атентатите от 11 септември, когато терористи от "Ал Кайда“ насочиха самолети към Кулите близнаци.

Кадрите от светлинното шоу показаха как дроновете изписват движещо се съзвездие в небето над река Хъдсън, преди да оформят силуета на кулите.

Мемориалът е създаден в сътрудничество с оцелели, близки на жертвите и служители на службите за спешна помощ, участвали в реакцията след събитията от 11 септември.

В организацията се включиха Бренда Бъркман (служител в Пожарната служба на Ню Йорк), Тери Страда (председател на организацията "9/11 Families United“), както и членове на семействата на Том Страда и Стивън Силър – и двамата загинали при атентатите.

Тази експозиция се присъедини към дългогодишната арт инсталация "Tribute in Light“ ("Почит в светлина“), включваща 88 вертикални прожектора, подредени в две колони, които символизират кулите.

Първоначално "Tribute in Light“ стартира през 2002 г. като временна инициатива за възпоменание на събитията от 11 септември, но впоследствие се превърна в ежегодно събитие, организирано от "Municipal Art Society of New York“.

Поглед към историята

През 2001 г. деветнайсет ислямски терористи отвлякоха четири пътнически самолета, като насочиха два от тях към кулите близнаци, а трети към Пентагона. Четвъртият самолет се разби в поле в Пенсилвания след бунт на пътниците.

Зохран Мамдани, първият мюсюлманин начело на града, трябва да присъства на възпоменателната церемония в петък. Социалистическият кмет е обект на критики от страна на близки на жертвите и на републиканци, които настояват той да не присъства на събитието.

Повод за спора е решението на Мамдани да назначи Рамзи Касем за главен юрисконсулт на града. Адвокатът е защитавал осъден член на "Ал Кайда“, чийто зет е извършил атентатите от 11 септември.

"Гордея се, че съм кмет на този град. Обичам този град. Обичам тази страна", каза Мамдани в отговор на критиките.

По информация на медиите Доналд Тръмп няма да присъства на събитието в Манхатън. Вестник The New York Timesпреди време съобщи, че той е искал да произнесе реч, но организаторите не са разрешили политически изказвания.

Вместо това Тръмп ще отбележи годишнината в Пентагона. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще представлява Белия дом в Ню Йорк.