Без SpaceX и Blue Origin на космическата среща в Париж

Четири американски космически компании решиха да не участват в международната среща на върха за космоса, която ще се проведе следващата седмица в Париж, след като администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп оказа натиск върху фирмите да се откажат от събитието, съобщава Politico.

SpaceX на Илон Мъск, Blue Origin на Джеф Безос, производителят на ракети Stoke Space и стартъпът Starcloud (който се стреми да изведе центрове за данни в космоса) уведомиха френските власти днес, че "отменят участието си“ в събитието. Това съобщи представител на френското министерство на висшето образование, научните изследвания и космоса.

"Трудно е да не се направи връзка със слуховете за оказван натиск, които се разпространяват в пресата“, заяви служителят, пожелал анонимност, за да сподели поверителна информация относно срещата на върха.

"Очевидно искаме да продължим да работим с нашите американски партньори и съюзници, дори ако стратегическите промени и политическият натиск понякога правят задачата излишно сложна!“, заяви служителят и добави, че ще участват и други американски компании.

Четирите компании отказаха коментар по темата.

