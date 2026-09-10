Дните на сигурност отминаха: Руските летища са изправени пред рекордни затваряния

През август руските летища временно са спирали работа 993 пъти, което прави средно по 32 пъти на ден, а причината са операциите с украински дронове, които наложиха многократно затваряне на въздушното пространство в цялата страна. Данни от сектора показват, че това е бил месецът с най-сериозни смущения за руската гражданска авиация от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна в началото на 2022 г.

Според данни на компанията за авиационна сигурност Osprey Flight Solutions, през август са били наложени ограничения на 32 летища, включително в Москва и Санкт Петербург.

Като цяло през лятото са регистрирани 2182 случая на затваряне на летища - брой, който вече надхвърля общия показател за цялата 2025 г.

Руското разследващо издание The Insider изчисли, че броят на затварянията през август е над шест пъти по-голям от средната месечна стойност за 2025 г.

Предупреждение от Зеленски

На 1 септември украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователите, че руското въздушно пространство "става напълно небезопасно“ за гражданската авиация.

"Ние в Украйна не искаме да се губят невинни човешки животи. Затова предупреждаваме партньорите си: времето, когато небето над Русия беше безопасно, отмина“, заяви Зеленски.

Андрий Загороднюк, бивш министър на отбраната на Украйна, заяви, че целта не е да се атакуват граждански самолети, а да се създаде трайна несигурност.

"Украйна не се стреми да сваля граждански самолети, но прави руското въздушно пространство небезопасно за полети“, каза той в коментар за "Украинска правда“ миналата седмица.

Причината за затварянето на летищата е задействането на протокола, който Русия нарича "Ковер“ (в превод от руски "килим“). Това е процедура за противовъздушна отбрана, предназначена за редки извънредни ситуации, при която всички граждански полети се спират или пренасочват, ако в района бъде засечена заплаха от дрон.

Военният анализатор Михайло Самус от Центъра за изследвания на армията, конверсията и разоръжаването заяви, че затварянето на летищата е част от по-широка стратегия за икономическо изтощение, наред с повишаващите се застрахователни премии, оттеглянето на чуждестранни авиокомпании и намалената вътрешна мобилност.

"Затварянето на летищата е новата реалност за руската авиация“, каза той, цитиран от Euronews.

Излитането или кацането е невъзможно

Руският министър на транспорта Андрей Никитин заяви, че няма да се допуснат сериозни смущения в гражданската авиация, но оперативните данни опровергават думите му.

Според данни на FlightRadar24, през първите три дни на септември в Русия са били отменяни средно по 86 полета на ден - ниво, съпоставимо с най-тежките периоди през август.

В най-критичните нощи в района на Москва между 77 и над 100 полета са били забавени или отменени в рамките на една нощ.

Пътници подробно описват смущенията в социалните мрежи и в регионалните новинарски емисии.

"Седим в самолета вече час, летище "Внуково“ е затворено, никой нищо не обяснява“, написа пътник в социалните мрежи.

"Информационното табло свети изцяло в червено - излитането и кацането са невъзможни", добавя друг пътник.

Преустановени полети

Някои чуждестранни авиокомпании, които продължиха да летят до Русия след началото на пълномащабната инвазия, впоследствие промениха маршрутите си или преустановиха дейността си.

Според специализирани медии в бранша промените са засегнали Pegasus, Flydubai и Air India.

Броят на пътниците по линията Москва-Санкт Петербург е спаднал с 20-23%, докато търсенето на железопътен транспорт се е увеличило с около 20% в отговор на ситуацията.

Разследващото издание "Агентство“ отбелязва, че смущенията във въздушния транспорт съвпадат с натиска върху други сектори на руската икономика, включително спад в капацитета за преработка на петрол, по-високи логистични разходи и прекъсвания в складовите операции, причинени от украински атаки с дронове срещу промишлени обекти.