Таня Иванова: ИИ не трябва да замества, а да допълва човека при езиковото обучение

На 12 септември, събота, екипът на Dnes.bg отново ще организира едно цветно приключение за родители и деца - Day Off: School Time. Освен много усмивки, забавления и игри с награди, събитието ще бъде полезно за семействата, които ще изпратят ученик тази година. Всичко това ще се случи в свободното пространство пред HIT MAX Младост в София, а началото ще бъде поставено в 10:00 часа.

Езикова школа "ПРЕСТИЖ" участва в Day Off: School Time от няколко години.

"Искаме заедно с родители и деца да отбележим началото на новата учебна година по един интересен и забавен начин. Привлече ни идеята за споделени преживявания, свързани със семейството, образованието, развитието на децата. Ние вярваме, че децата учат чужд език най-добре чрез преживяване, извършвайки своите любими занимания. Стремим се, паралелно с езиковите знания и умения, да стимулираме вродена креативност на децата, да развиваме умението за концентрация и логическото мислене, да насърчим тяхната любознателност", казва Таня Иванова, академичен директор на школата.

Какво трябва да имаме предвид при избор на езиков курс, за да сме сигурни в качественото обучение?

Има редица критерии, по които можем да разпознаем дали в даден езиков център се предлага качествено обучение. Първо, дали е утвърден и доказан във времето. Дали се работи в компактни групи (10 -12 курсисти), което дава възможност за индивидуален подход. Дали обучението се води от квалифицирани филолози и педагози. Дали курсовете се съобразени с нивото и възрастта на децата (а не събиране на деца от 3 и 8 клас в една група, например).

Важно е езиковият център да извежда децата до международни сертификати. ПРЕСТИЖ, например, е Лицензиран подготвителен център на Cambridge English и партньор на Британски съвет за изпитите на Кеймбридж. Всички наши курсисти завършват съответната възрастова и езикова степен, подготвени за тези сертификати.

Още по много критерии може да се разпознае качественият езиков център. Да не пропуснем коректните такси и допълнителните възможности за езикова практика, които се предлагат.

Групово или индивидуално езиково обучение?

Мнозина имат колебания кой е най-подходящият вариант за тяхното дете. От опита си мога да кажа, че груповото обучение предлага уникална среда, която развива езиковите умения по начин, който самостоятелното или индивидуалното учене трудно могат да постигнат. Създават се условия за реална комуникация и преодоляване на езиковата бариера. Освен това, самата структура и организация на езиковия курс предполагат по-голяма дисциплина и ангажираност. Бих добавила, че това е един от бюджетно най-приемливите варианти. Индивидуалната форма е подходяща за тези, които имат специфични цели, например, подготовка за изпит, или други занимания, които не позволяват да се включат в груповите графици. Но, да се върнем към това, за което говорихме преди малко - независимо от това каква форма на обучение изберете – индивидуална или групова, онлайн или присъствена - важното е да подберете езиков център, който предлага качествено обучение.

Как се определя нивото на всеки желаещ и как се формират групите при учениците?

Всеки, желаещ да изучава английски или немски език в ПРЕСТИЖ, може да направи входящ тест на сайта на школата www.prestige.bg. Но, за да сме коректни, онлайн тестуването дава ориентировъчна представа. За по-прецизно определяне на нивото, след онлайн теста даваме писмена и устна задача. Всеки желаещ може да направи тест на място в нашите офиси, както и да получи съотвените разяснения и подкрепа от нашите преподаватели. Тестуването е напълно безплатно и не ангажира със записване. За децата от начален курс тестовете са само присъствени. Те се провеждат със съдейстието на наши преподаватели, подготвени за работа с деца.

С какво бихте отличили вашата методика на обучение?

В Езикова школа ПРЕСТИЖ споделяме комуникативния подход в обучението. Целта е да изградим реални умения за общуване, а не да се фокусираме на сухата граматика. Още от първите часове общуваме на езика, като го адаптираме според нивото на курсистите. Чрез комуникативни задачи и игри създаваме реални житейски ситуации, в които курсистите прилагат и развиват своите знания и умения. Разбира се, за различните възрасти комуникативният подход е различен. Например, с най-малките ни възпитаници, които са на 5-6 години, слушаме приказки, строим, творим, пеем и дори…изпълняваме кулинарни рецепти на английски.

При възрастните ви курсисти, освен присъствено, предлагате и онлайн обучение. Ефективни ли са онлайн курсовете?

През последните години курсистите, избрали онлайн вариант, се увеличават значително, а онлайн курсовете за възрастни заемат все по-голямо място в графика ни. Курсистите ни оценяват възможността да учат комфортно от удобното за тях място. Така успяват да балансират по-лесно между работа, семейство и обучение. Много от тях споделят, че се чувстват по-уверени и спокойни пред екрана, че напредват без притеснение, според собствените си възможности. Опитът, който натрупахме в годините, показва, че онлайн обучението е максимално ефективно, когато курсистите са фокусирани и отговорни за напредъка си. Изисква се дисциплина да не се разсееш, да не „изключиш“ от екрана, да не се поддадеш на дигиталната умора или изкушенията, които предлага домашната среда. Затова моето дълбоко убеждение е, че онлайн курсовете са подходящи за хора с по-осъзната нагласа и мотивация – такива има най-вече сред гимназистите или работещите възрастни.

Няма как да не ви попитам - какво е вашето мнение за обучение на чужд език с изкуствен интелект? Къде все още естественият интелект го превъзхожда?

Няма какк да не се съобразяваме с най-новата реалност и наличието на ИИ във всички сфери на обучението, включително в езиковото. Моето лично мнение е, че ИИ не трябва да замества човека, а да го допълва. Затова и препоръката ми е следната: използвайте ИИ като ваш личен асистент за учене на думи, писане на текстове и ежедневни кратки упражнения. Но, за да проговорите езика с увереност и да разберете душата му, комбинирайте това с разговори с истински хора и професионално подготвени преподаватели.

Започва новата учебна година, какво бихте посъветвали тези, които искат да започнат изучаването на език?

Най-важното - да не се отлага. Много пъти съм чувала извинения като липса на „талант“ или вродени заложби. Истината е, че всеки може да научи чужд език, стига да е мотивиран и да е избрал подходящите метод и форма. Разбира се, необходимо е време и практика. Началото на новата учебната година е перфектният момент за начало на ново езиково пътешествие. В ПРЕСТИЖ очакваме всички, които са решили да започнат това предизвикателство. Гарантираме, че при нас това ще е приятно и, най-вече – резултатно.

Дни преди началото на новата учебна година екипът на Dnes.bg отново ще организира едно цветно приключение за родители и деца - Day Off: School Time. Освен много усмивки, забавления и игри с награди, събитието ще бъде полезно за семействата, които ще изпратят ученик тази година. Заповядайте на 12 септември в свободното пространство пред HIT MAX Младост в София. Повече подробности можете да видите тук.