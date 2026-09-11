Нов скандал с шефа на Ryanair, омаловажава изнасилването

Главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри е обвинен в "омаловажаване" на изнасилванията, след като е сравнил други авиокомпании с изнасилвачи по време на странна тирада за цените на самолетните билети.

Милиардерът бизнесмен направи тези забележки преди годишното общо събрание на авиокомпанията си в Дъблин в четвъртък, по време на което заяви, че покачващите се цени на самолетните пътувания в други авиокомпании ще накарат пътниците да преминат към Ryanair.

Той каза пред репортери в централата на компанията:

"Може да откриете, че някои хора ще изберат да не летят с Ryanair - но знаете, че ще бъдат залети от хора, които изоставят Aer Lingus, Lufthansa, BA и други, отчаяни да стигнат до ниските тарифи на Ryanair, защото не могат да си позволят да летят с изнасилвачите с високи тарифи из Европа."

По-късно шефът на авиокомпанията повтори коментарите за "изнасилвачите с високи тарифи".

На въпрос дали това е подходящ език, г-н О'Лиъри каза пред репортери: "Абсолютно."

Провокиран с въпрос дали това не е обидно за жертвите на изнасилване и сексуално насилие, той каза, че "с удоволствие би обидил" споменатите авиокомпании.

Допълнително притискан дали езикът тривиализира изнасилването, той каза:

"Така наричам високотарифни авиокомпании като Lufthansa, BA и други."

Главният изпълнителен директор на Кризисния център за жертви на изнасилване в Дъблин, Рейчъл Морог, заяви, че е "смутена" от забележките на О'Лиъри, добавяйки:

"Това са мързеливи и неинформирани коментари. Изглежда, че г-н О'Лиъри се впуска в кратки фрази, без да се съобразява с това как те могат да засегнат хората. Несъмнено думите на известни личности могат да допринесат за тривиализиране и толериране на сексуалното насилие в нашето общество. И за много оцелели от изнасилване думите му ще бъдат дълбоко нараняващи и гневни. Ще пиша на г-н О'Лиъри, за да му предложа обучение за това как тривиализирането на изнасилването е толкова вредно. Той е изказал историческа тропа и като водеща фигура в индустрията, той трябва да е лидер по отношение на това, което казва и прави."

Рут Копингър, депутат от Социалистическата партия, добави:

"Мисля, че е отвратително, че Майкъл О'Лиъри тривиализира изнасилването и сексуалното насилие, като използва думата "изнасилвачи", за да получи провокативен звуков откъс и да бъде отразен в медиите във връзка с други авиокомпании. И да се каже, че не е било обидно, е обидно за жертвите и оцелелите от изнасилване и сексуално насилие. А това, което той правеше, беше просто да използва дума, за която знаеше, че ще получи ефирно време - и никакво признание относно факта как жените, мъжете, ЛГБТ+ хората, които са били жертви на сексуално насилие, което е на епидемично ниво в нашето общество и в международен план, биха се почувствали наистина обидени от това."

Г-жа Копингър каза, че О'Лиъри трябва да се "извини" и да "оттегли" забележките си.

"Това е наистина сериозен проблем, пред който са изправени толкова много жени, толкова много ЛГБТ+ хора - и той е на епидемични нива в нашето общество и в международен план."

Адвокатът на жертви на сексуален тормоз, Каролайн Форд, заяви О'Лиъри, че е "безчувствен" и използва "сензационен език по един много разпространен и сериозен проблем".

Тя каза пред радио Newstalk:

"Той прави това, докато провокира и повторно травмира жертви и оцелели. Това е изключително обидно."

Докато говори с репортери в четвъртък, г-н О'Лиъри също повтори призивите си към главния изпълнителен директор на Националните служби за контрол на въздушното движение (Nats) да се оттегли, след като технически проблеми със системите за контрол на въздушното движение доведоха до отмяната на повече от 2000 полета, пристигащи или заминаващи от Обединеното кралство, от вторник насам.

"Той продължава да се крие зад безопасността. Знаете ли, не можете да управлявате безопасно въздушно пространство, като приземявате всеки самолет. Знаете ли, това е глупост, така че смятаме, че той трябва да си тръгне", заяви О'Лиъри. "Но 49% от него е собственост на правителството на Обединеното кралство и те очевидно се опитват да го защитят. Извън моето разбиране е как човекът, който стои зад три колапса на UK ATC (контрол на въздушното движение), е помолен да направи разследване на собствените си гафове. Така че смятаме, че той трябва да бъде уволнен и някой компетентен да бъде привлечен, за да свърши работата.“

Министърът на транспорта Хайди Александър заяви пред депутатите в сряда, че е поискала от Службата за гражданска авиация да проведе независим преглед на инцидента, който трябва да ѝ бъде представен в рамките на шест месеца.