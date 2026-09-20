BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 18

Борислав Сандов: Не съм обвинен, нямам призовка

Познавам само Ивайло Иванов-Ивей, каза ексминистърът

20.09.2026 | 10:05 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Бившият министър на околната среда Борислав Сандов заяви, че е обвинен и няма връчена призовка по случая “Петрохан”.

В петък от прокуратурата съобщиха, че Сандов е обвинен за длъжностно престъпление.

Пред bTV Сандов каза, че това не било по случая Петрохан-Околчица, а се пришивало към него, за да му се даде политическа окраска. Той бил разпитван преди 2-3 месеца от прокурор като свидетел, като тогава е бил вторият му разпит. 

Софийската градска прокуратура обяви в петък, че Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Обвинението е за действия, извършени на 8 февруари 2022 г., когато Сандов е министър на околната среда и водите. 

Според събраните по досъдебното производство доказателства той е превишил властта си, като е подписал споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии". Тя е създадена от Ивайло Калушев, Ивайло Иванов - Ивей, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и от родителите на Калушев.

“Докато бях министър съм познавал само лицето Ивайло Иванов-Ивей”, каза Сандов и заяви, че не съжалява за подписаното споразумение, тъй като се е водил от закона.

Свързани статии

Бившият екоминистър заяви, че има съмнения относно "вещото лице" Росен Йорданов и неговите компетенции.

“Аз съм създал достатъчно врагове, спрял съм много намерения, свързани с много пари - в енергийния сектор, в дървената и пътищарската мафия в земеделската индустрия, в минната. Тези хора със сигурност ми имат зъб”, каза Сандов по повод обвиненията.

Екс министърът отново каза, че сключеният с организацията на Калушев меморандум не е давал никакви привилегии на организацията, нито са били харчени публични средства. Затова и нямало как да са били набавени облаги.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

екоминистър Борислав Сандов Петрохан Ивей Ивайло Калушев прокуратура
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem