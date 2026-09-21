Памфилова: Изборите в Русия бяха безпрецедентни заради външните заплахи

„Единна Русия“ може да получи 355 депутатски места, следва от доклада на председателя на ЦИК на Русия Ела Памфилова при обработени 95,18% от протоколите.

По думите ѝ проведените избори са били безпрецедентни по нивото на външните заплахи и различните предизвикателства, но Русия успешно ги е преодоляла.

ТАСС събра основните изявления на председателя на ЦИК.

Избирателна активност

Избирателната активност на проведените избори за Държавната дума е 59,32%, като са гласували над 62,6 млн. граждани.

Активността при електронното гласуване на изборите за Държавната дума е 90,88%, като са гласували над 3,65 млн. избиратели. „Изключително висока активност, надхвърли 90%. Това е много осъзнат избор.“

Резултати

„Единна Русия“ според предварителните резултати печели 208 едномандатни района и получава 147 мандата по партийна листа. Общо – 355 депутатски места.

КПРФ печели 5 едномандатни района и получава 35 мандата по листа – общо 40 депутатски места. ЛДПР получава съответно 2 и 23 мандата.

Партията „Нови хора“ предварително ще получи 20 мандата по партийна листа.

„Справедлива Русия“ към момента на обработката на 95,18% от протоколите не преодолява 5-процентната бариера за влизане в Държавната дума по партийни листи, но партията печели 4 едномандатни района.

По предварителни данни „Справедлива Русия“ получава 4,96% от гласовете, но според Памфилова има „още голям шанс“ да премине 5-процентната бариера и да влезе в Държавната дума.

Към момента са обработени 95,18% от протоколите. Остават по-малко от 5%, но „те също ще имат значение, ще има някаква малка корекция, но тя може да бъде важна“.

Окончателното обобщаване на резултатите от изборите е планирано за 25 септември. „До този момент всички наши комисии в субектите на Руската федерация окончателно ще разгледат жалбите и обращенията. Още веднъж ще проверят всичко, ще разгледат всички необходими сигнали. Ще проверят всичко внимателно. Ще обобщят резултатите от всички избори, на всички нива.“

Избирателната кампания

Избирателите са проявили гражданска зрялост по време на предизборната кампания: „Благодаря много на нашите избиратели за проявената гражданска зрялост.“

Проведената предизборна кампания е била една от най-сложните морално и физически, поне за всички, които отдавна са в политиката.

Кампанията е преминала „максимално чисто и спокойно“: „И ние положихме огромни усилия, за да премине тя достойно. И в резултат, въпреки всички предизвикателства, заплахи, всички сложности, всички жертви, включително човешки жертви, които понесохме, въпреки всички тези трудности, кампанията премина максимално чисто и спокойно.“

„Начинът, по който премина тази предизборна кампания, аз нито за минута не се съмнявам, че допринася за укрепването, засилването и развитието на Русия.“

Безпрецедентни заплахи

Проведените избори са били безпрецедентни по нивото на външните заплахи и степента на различните предизвикателства, но Русия успешно ги е преодоляла: „Тези избори са безпрецедентни по нивото на външните заплахи и степента на различните предизвикателства, които успешно преодоляхме, като поставихме като основен приоритет на тези избори, въпреки екстремната ситуация, осигуряването на максимална сигурност.“

Гражданите практически не са усетили заплахите, които е трябвало да бъдат преодолени по време на изборите: „Като се има предвид различният вид заплахи, не беше лесно изборите да преминат толкова спокойно и достойно, а нашите граждани практически не усетиха всички заплахи, които трябваше да преодолеем по време на тази кампания.“

Избирателната система се е сблъскала с безпрецедентна ескалация на киберагресията по време на кампанията: „Сблъскахме се с безпрецедентна ескалация на киберагресията и с много други заплашителни фактори.“

Работата на наблюдателите

Над 336 хил. наблюдатели са работили в избирателните секции по време на проведените избори – 88,3% от заявените. „Това е много голяма цифра.“

15 наблюдатели в осем региона е трябвало да бъдат отстранени от избирателните секции с решение на съда: „За съжаление броят на наблюдателите леко намаля заради това, че 15 от тях в 8 региона, за наше голямо съжаление, трябваше да бъдат отстранени по съдебен ред.“

Шестима от наблюдателите са представлявали КПРФ – по двама в Ставрополския край и Ямало-Ненецкия автономен окръг и по един в Амурска и Сахалинска област.

От партия „Яблоко“ са били отстранени петима наблюдатели в Санкт Петербург и един в Московска област.

Двама наблюдатели от „Справедлива Русия“ са били отстранени в Забайкалския край и Амурска област, а един от ЛДПР – в Кировска област.

Основните причини за отстраняването са били намеса в работата на членовете на избирателните комисии и възпрепятстване на изпълнението на задълженията им, провокиране на конфликти, снимане и видеозаснемане извън определеното от секционната комисия място, създаване на пречки за участниците в гласуването, произволно придвижване в помещението за гласуване и неспазване на забележките на председателя и членовете на избирателните комисии.

Като цяло работата на политическите партии по подготовката на наблюдателите може да бъде оценена положително: „Искам още веднъж да благодаря на всички наши уважавани партии за това, че тази година наблюдателите бяха добре подготвени, наблюдаваха много честно, добросъвестно, с голяма тактичност и уважение към избирателите и членовете на комисията.“

В същото време партиите трябва да разгледат случаите на отстранени свои наблюдатели: „Всичко това е записано чрез видеонаблюдението, всички могат да го видят, а самите те ще направят необходимия анализ.“

Ситуацията с нарушенията

По-рано е имало „маса от ексклузивни случаи“ за нарушения на изборите, но сега това вече не е така, тъй като всичко се проследява почти в реално време: „Разбирате ли, ние сами си улеснихме работата. Преди имахме много ексклузивни случаи [на нарушения при гласуването], а сега ги няма, защото основно всичко виждате в онлайн режим. Смятам, че това е наше голямо постижение, което свидетелства за максимална прозрачност и откритост на процеса.“

Всички заинтересовани са имали възможност да сравняват, анализират, да задават въпроси и да отговарят на тях: „Това беше нашата цел, когато създавахме всичко, което сега е достъпно за вас и ме лишава от интригата.“

„В дните на гласуването в четири субекта – Република Марий Ел, Република Саха (Якутия), Московска област и Санкт Петербург – 17 членове на секционни избирателни комисии са били отстранени.“ Шестима са били представители на „Яблоко“, четирима – на „Справедлива Русия“, трима – на „Нови хора“, и двама – на КПРФ.

Членове на избирателните комисии са били отстранени, наред с други причини, заради умишлено повреждане на избирателни бюлетини: „Това беше направено изключително въз основа на решения на съдилищата. Те бяха взети заради нарушения на редица разпоредби от руското законодателство за изборите и референдумите. На първо място това се отнася до умишленото повреждане на избирателни бюлетини – имаше такива случаи, някои демонстративно правеха това.“

На проведените избори са регистрирани само два случая на пускане на допълнителни бюлетини в урните, като виновните ще бъдат наказани: „Пускане на избирателни бюлетини в стационарна урна за гласуване – в Република Крим и Марий Ел. За цялата страна, за всичките над 90 хиляди избирателни секции, имахме само два такива неприятни факта, които незабавно станаха обществено достояние. Защото в нашата система, която е максимално открита и прозрачна, всичко тайно моментално става явно. Всички, които са го извършили, ще получат заслужено наказание.“

36 850 бюлетини са били обявени за недействителни в 20 секции в 12 руски региона: „Подчертавам – само в 20 избирателни секции от над 90 хиляди. Това е минимално количество.“

Няма случаи на непризнаване на резултатите от изборите в избирателни секции.

Атаки на Въоръжените сили на Украйна

Автомобил с член на секционна избирателна комисия – Елена Дятлова – на 20 септември е бил подложен на „целенасочена нечовешка атака с безпилотен летателен апарат“ в Стародубския район на Брянска област.

Жената е сериозно пострадала – получила е тежки осколъчни рани и е била хоспитализирана.

Следваща избирателна кампания

През 2027 г. предстои единен ден за гласуване, в рамките на който ще се проведат избори за висши длъжностни лица в 10 субекта на Руската федерация.