Роботизирани кошчета поемат боклука на жп гара в Токио

Най-натоварената гара в света, разположена в сърцето на Токио, тества необичаен начин за облекчаване на работата на служителите по поддръжката - мобилни роботизирани кошчета за отпадъци, съобщи днес представител на железопътния оператор „Ийст Джапан Рейлуей“ (East Japan Railway), цитиран от Франс прес.

Гара „Шинджуку“, намираща се в едноименния квартал на Токио, е огромен транспортен комплекс, обслужван от няколко железопътни компании, през който всеки ден преминават над 2,7 милиона пътници. Тя държи и световния рекорд на „Гинес“ за най-натоварена железопътна гара в света.

В частта от гарата, управлявана от жп оператора, известен още и с наименованието „Джей Ар Ийст“ (JR East), кошчетата се изпразват ръчно повече от десет пъти дневно. През последните години броят им обаче е бил намален от съображения за чистота и сигурност.

Сега „Джей Ар Ийст“ изпробва три автоматизирани кошчета, всяко от които е високо малко над един метър и се движи с предпазлива скорост от 20 сантиметра в секунда.

„Искахме да проверим доколко подобно устройство може да работи автоматично и безопасно в среда като гара „Шинджуку“, заяви пред АФП Шиня Кавамичи, ръководител на отдела за научноизследователската дейност в железопътния оператор.

„Искаме да видим каква разлика могат да направят тези мобилни кошчета, които събират отпадъците, и дали хората действително са склонни да изхвърлят боклука си в тях“, добави той.

Пилотният проект, който ще продължи до края на ноември, поставя роботите на изпитание в подземното фоайе на гарата - място, което почти никога не остава спокойно. Там те трябва да събират отпадъците и да ги откарват до служителите по поддръжката.

Кавамичи уточни, че роботите са проектирани да бъдат „бавни, така че хората да могат да изхвърлят отпадъците си в тях и роботите да могат да спират по всяко време“.

Компанията възнамерява да провери също дали роботите могат да си проправят път през гъста тълпа и дали ще бъдат добре приети от пътниците - важна информация с оглед на евентуалното разширяване на приложенията на тази технология в бъдеще.

Обемистите машини с големи, изпъкнали очи вече предизвикаха искрен интерес сред туристите, много от които спират, за да ги снимат.

„Очите им са наистина очарователни“, сподели германският машинист Крис Генселайн, като добави, че му е било трудно да открие кошчета за отпадъци на японските гари.

(БТА)