Мъж уби жена по време на лов, помислил я за елен

39-годишна жена е загинала при трагичен инцидент по време на лов в Делауеър, след като 74-годишен ловец я взел за елен и стрелял по нея. Срещу мъжа вече е повдигнато обвинение за непредумишлено убийство, съобщава People.

Инцидентът станал около 19:40 ч. в петък, 18 септември, в открито поле край град Елендейл. След сигнал за стрелба на място пристигнали служители на полицията в Делауеър.

Те открили тежко ранената Мария Чилел Сото, на 39 години, от Джорджтаун, и веднага започнали опити да спасят живота ѝ. Жената била откарана в болница, но по-късно лекарите констатирали смъртта ѝ.

По данни на полицията по време на стрелбата Мария се разхождала през полето заедно с мъж и две деца.

Разследващите разговаряли с намиращия се наблизо ловец - 74-годишния Уолтър Мурхед от Солсбъри, Мериленд - и установили, че именно той е произвел изстрела, улучил жената. Мъжът бил задържан.

Взел я за елен и стрелял

По време на лова Мурхед се намирал в наземно ловно укритие - ниска камуфлажна конструкция, от която ловците наблюдават дивеча, без лесно да бъдат забелязани.

Според полицията 74-годишният мъж помислил, че вижда елен, насочил пушката си и стрелял. Вместо животното обаче куршумът улучил Мария.

Срещу Мурхед са повдигнати няколко обвинения, сред които непредумишлено убийство и притежание на огнестрелно оръжие при извършване на тежко престъпление. Той е обвинен и по три отделни точки за безразсъдно излагане на други хора на сериозна опасност.

По-късно мъжът е освободен, след като внесъл парична гаранция от 43 000 долара.

От полицията съобщиха на 20 септември, че разследването продължава и се води от отдела за убийства. Властите призоваха всеки, който разполага с информация за случилото се, да се свърже с разследващите.

Майка на пет деца

След смъртта на Мария близките ѝ създадоха дарителска кампания в GoFundMe, за да съберат средства за погребението и за транспортирането на тялото ѝ до родната ѝ Гватемала.

В описанието на кампанията 39-годишната жена е представена като обичана майка на пет деца, чийто живот е бил "трагично отнет".

"Семейството на Мария сега се опитва да се справи с огромната болка от тази внезапна загуба, като едновременно с това иска да се погрижи тя да бъде изпратена достойно", пише организаторът на кампанията.

Близките се нуждаят от помощ както за разходите по погребението, така и за връщането на Мария в Гватемала, където семейството иска тя да бъде погребана.