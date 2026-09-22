Една сделка за 14 млрд. долара може да разклати крехките отношения между САЩ и Китай

За китайския лидер Си Цзинпин една от важните цели на срещата му с президента Тръмп тази седмица може да бъде да го убеди да продължи да отлага предложената продажба на оръжие от САЩ на Тайван на стойност 14 милиарда долара.

Китай отдавна претендира, че самоуправляващият се остров Тайван е негова територия, а Тайпе разчита на американската военна мощ, за да се противопостави на военните заплахи от Пекин. При последната им среща Си предупреди Тръмп, че неправилното управление на напрежението около Тайван може да бъде „изключително опасно“ за Съединените щати и Китай, което напомня за риска от криза между две ядрени сили, пише NYT.

Тръмп описа плана за продажба на оръжие като средство за натиск върху Китай.

Оттогава Тръмп отлага одобряването на пакета от ракети, оръжия срещу дронове и системи за противовъздушна отбрана. Администрацията му също така ограничи публичните споменавания на Тайван: длъжностни лица, включително министърът на отбраната Пийт Хегсет, очевидно избягваха да споменават Тайван в речите си.

За Пекин готовността на Тръмп да отложи продажбата на оръжие вече е победа. В Вашингтон Си би могъл да намекне за потенциални последствия, ако Тръмп одобри продажбата, включително по-строги ограничения върху износа на китайски редкоземни елементи. Си би могъл също така да даде сигнал, че може да пропусне срещата на върха на Г-20 в Маями през декември, която ще бъде председателствана от Тръмп.

От своя страна Тръмп може да иска Китай да засили натиска върху Иран за отваряне на Ормузкия пролив

– критичният воден път за глобалните доставки на петрол и газ, който Иран ефективно блокира от началото на войната през февруари.

Забавените продажби на оръжие са политическо главоболие за президента на Тайван, Лай Чин-те. Той насърчава увеличаване на военните разходи и закупуване на американско оръжие, отчасти за да отговори на изискванията на самата администрация на Тръмп партньорите да инвестират повече в отбраната си. Забавянето от страна на Тръмп може да затрудни Лай да защити своята програма.

По-дългите забавяния биха могли да забавят постигането на военните цели на острова, отчасти като изтласкат Тайван още по-назад в опашката за поръчки на оскъдното военно оборудване, коментират някои експерти.

Някои експерти заявиха, че очакват Тръмп да продължи да отлага одобрението на всякакви продажби на оръжие за Тайван поне до края на тази година. Други заявиха, че зелената светлина за някои оръжия може да дойде по-рано.

Въпросът с оръжията подчертава усилията на Тайван да запази подкрепата на Тръмп. Тайван няма официални дипломатически отношения със Съединените щати, а силно персонализираният и свободен стил на Тръмп затруднява Тайван да разбере и да повлияе на процеса на вземане на решения в САЩ, казват експертите.

През първия си мандат Тръмп одобри продажби на оръжие за около 18 милиарда долара на Тайван, а ястребовите членове на правителството му се фокусираха върху Пекин като дългосрочна заплаха. През втория си мандат обаче Тръмп наблегна на прагматичните връзки с Китай, като до голяма степен се оттегли от търговската война, след като Пекин ограничи износа на редкоземни елементи, които са от решаващо значение за смартфоните и съвременните технологии.

Тайван се е стремил да запази влиянието си, като поддържа връзки с близкото обкръжение на Тръмп, наема лобисти и организира посещения на острова за видни поддръжници на президента.

Въпреки това отношенията на Тайван със САЩ в областта на сигурността остават стабилни. Длъжностни лица и експерти твърдят, че работните връзки между правителствените ведомства са останали стабилни, дори са се задълбочили.

По време на ежегодните военни учения "Хан Куанг" в Тайван миналия месец американските съветници бяха по-забележими, отколкото през предишните години. На неотдавнашна пресконференция с журналисти министърът на отбраната на Тайван Уелингтън Ку говори уклончиво за нарастващия брой „американски учители по английски“ – евфемизъм за американските военни съветници, чието присъствие дразни Пекин.

Значението на Тайван като търговски партньор на САЩ също е нараснало значително; тази година страната изпревари Китай като третия по големина източник на внос за САЩ, след Мексико и Канада, според данни на САЩ. По-голямата част от този внос се състои от полупроводници и друго високотехнологично оборудване, поддържащо бума на изкуствения интелект в Съединените щати. Тайванските официални лица се надяват, че този растеж в крайна сметка ще спомогне за укрепване на американската подкрепа.

Тръмп често се оплаква от доминиращата роля на Тайван в производството на съвременни полупроводници, повтаряйки отдавна изказаното си и широко опровергано обвинение, че островът е откраднал ноу-хау за производството на чипове от Съединените щати.

Но според експерти е малко вероятно Тайван да бъде изместен като основен източник на съвременни чипове, дори и след като „Тайван Семикондуктор Манифактуринг Компани“ (TSMC) – основният световен производител на чипове – разширява производството си в САЩ. TSMC обяви, че ще инвестира 265 милиарда долара в своите заводи в Аризона. Но гъстата мрежа от доставчици и инженерни кадри в Тайван остава трудна за възпроизвеждане.