Заради място: Брутален бой избухна на борда на самолет до Лондон ВИДЕО

Брутален бой по време на полет се разпространи в социалните мрежи, след като пътник засне сцените на насилие на борда.

Инцидентът се е случил на "Боинг" 787 на Biman Airlines, пътуващ от Дака, столицата на Бангладеш, до Лондон.

Кадрите показват двама мъже, които си разменят юмруци на седалките си пред слисаните погледи на другите пътници, включително жени и деца. Един от замесените мъже дори е останал накрая със скъсана риза.

Pelea campal despues de que dos hombres discutieron a bordo de un vuelo de la aerolínea Biman Bangladesh entre Sylhet y Londres, provocando pánico entre los pasajeros. Miembros de la tripulación y algunos pasajeros tuvieron que intervenir. pic.twitter.com/m8KANXNDPw — Aꪜⅈꪖᥴⅈóꪀꫝ𝕣_Iꪀᠻꪮ 🌎 (@aviacionhr_info) September 18, 2026

Любопитното в случая е, че въпреки насилието по време на сбиването, бангладешката авиокомпания потвърди, че не са предприети действия и никой не е арестуван, когато самолетът е кацнал в сряда на лондонското летище "Хийтроу".

"Трима пътници се скараха разгорещено заради място. След това пътниците разрешиха разногласията си и не се наложи да предприемем никакви правни действия", каза говорител на авиокомпанията.