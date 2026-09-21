8 признака, че някой е нарцистична личност

Някои хора навлизат в живота ви, излъчвайки чар, увереност и магнетизъм. В началото се чувствате привлечени от тях, може би дори поласкани от вниманието им. Но с течение на времето се появяват пукнатини в общуването ви.

Разпознаването на признаците на нарцисизъм в ранен етап може да ви спести объркване. Много хора пропускат тези предупредителни сигнали, докато вредата вече не е нанесена.

Липса на емпатия

Нарцисистите често изпитват трудности да разберат или да се свържат с чувствата на другите. Те може да изглеждат безразлични към вашите емоции или да не признават, че са ви наранили. Липсата на емпатия е основна характеристика на нарцистичното личностно разстройство. Не е задължително да не виждат болката ви, просто не ги вълнува.

Ако имате взаимоотношения, каквито и да било, с човек с нарцистични черти, може да забележите, че той рядко се поставя на ваше място, а когато го прави, често има лична изгода.

Независимо дали омаловажава преживяванията ви или отхвърля чувствата ви, това поведение може да направи отношенията едностранчиви и да ви накара да се чувствате незначими или нечути.

Нарцисистите не слушат

Нарцисистите обичат да говорят, но когато дойде вашият ред, не очаквайте непременно да ви изслушат. Разговорите с тях често се усещат като улица с еднопосочно движение. Те с удоволствие споделят своите истории, мнения и успехи, но когато вие говорите, изглеждат незаинтересовани или пренебрежителни.

Ако постоянно ви прекъсват или пренебрегват мислите ви, това може да е предупредителен знак. Те не слушат, защото според тях вашите думи не са толкова ценни, колкото техните. Фокусът винаги е върху тях. Може да кимат или да се преструват, че слушат, но е очевидно, че вниманието им е другаде и просто чакат следващата възможност да говорят.

Източник: 8 ключови признака на нарцисизъм