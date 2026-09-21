Не искаме повече туристи! Испанци срещу плановете за разширяване на летищата

Хиляди гневни протестиращи преминаха по улиците на популярни испански курортни дестинации, за да изразят несъгласието си с плановете за разширяване на летищата.

Демонстрантите развяваха знамена и плакати и надуваха свирки, докато преминаваха през Барселона, Палма (на остров Майорка) и град Ибиса (на остров Ибиса).

Според местната полиция само в Барселона са се събрали 5500 души, а хиляди други са участвали в протестите в Палма и Ибиса.

Организаторите оспориха данните за Барселона, като заявиха, че броят на участниците е бил по-скоро около 30 хиляди, които изразиха опасения, че предложените мерки ще привлекат още повече туристи в райони, които вече страдат от последиците на свръхтуризма.

По данни на властите не е имало арести, а протестите са определени като "предимно мирни“.

Испанският летищен оператор Aena отрича твърденията, че плановете за разширяване на летищата (на стойност милиони) целят единствено привличането на повече туристи в момент, когато местните жители в курортните райони вече са недоволни от т.нар. "свръхтуризъм“.

Ръководството на компанията настоява, че подобренията и модернизацията са необходими, за да се отговори на променящите се нужди.

В неделния ден центърът на Барселона беше изпълнен с хора, настояващи за спиране на разширяването на летище "Ел Прат“. Според организаторите протестът е получил подкрепата на над 250 организации и групи, както и на повече от 150 представители на академичните среди.

В него се включиха групи като "Животът ни струва скъпо“ (Living costs us life), "Стига шум“ (Enough noise), асоциацията за насърчаване на обществения транспорт, както и членове на Образователната асамблея и здравни специалисти.

В шествието се включиха около 300 велосипедисти и четири селскостопански трактора.

Не на разширяването

Маршът започна по обяд на булевард "Пасейдж де Грасия“ (Passeig de Gràcia) под лозунга "Не на разширяването - нито сега, нито някога“ и завърши на площад "Сан Жауме“ (Plaça de Sant Jaume).

Протестът се проведе пет години след друга мобилизация срещу проекта – по времето, когато испанското правителство и Женералитатът (правителството на Каталуния) обявиха споразумението за разширяване. Той съвпада и с одобрението на инвестиционния план на компанията Aena за периода 2027-2031 г., който включва проект за подготовка на разширяването.

На плакатите бяха изписани лозунги като: "Крайградски влакове за хората, а не летища за 1-те процента“, "Подкрепа и помощ - това е екоцид“ и "Чуйте науката - това е извънредна ситуация“, наред с други.

В Палма, столицата на Майорка, протестът, организиран от платформата срещу разширяването на летището в Палма, събра стотици хора с искане да се спре всяко действие, позволяващо увеличаване на капацитета на летище "Сон Сант Жоан“ (Son Sant Joan).

Участниците заявиха, че всички мерки трябва да бъдат насочени към намаляване на броя на полетите и преминаване към модел на туризъм, който облекчава напрежението върху острова.

Говорителят Пере Жоан Фемениа заяви, че Балеарските острови са достигнали "лимита на възможностите си“, и постави под въпрос аргументите на Aena, която твърди, че планираните дейности на летищата на островите представляват подобрения и адаптации на съоръженията, а не разширяване на капацитета.

Сред основните искания на платформата са намаляване на броя на полетите, ограничаване на частната авиация и приемане на закон за съвместно управление на летищата, който да позволи на Балеарските острови да участват във вземането на решения относно своята инфраструктура.

Организацията също така призова за прекратяване на нощните полети и обърна внимание на неудобствата, на които са подложени някои жители, живеещи в близост до летището.

"Недопустимо е самолетите да продължават да прелитат над домовете ни след полунощ“, заяви Пере Жоан Фемения по време на протеста, визирайки оплакванията на жителите, засегнати от шума от летище "Сон Сант Жоан“.

Протестиращите също така настояха институциите да спрат да насърчават нови въздушни маршрути и защитиха необходимостта Балеарските острови да могат да регулират капацитета на летищата си в съответствие с натиска от страна на туризма и екологичните предизвикателства, пред които са изправени островите.

На Ибиса протестът беше организиран снощи от сдружението "Associació Joves d'Eivissa“.

Участниците в протеста заявиха, че намеренията на компанията "Aena“ за разширяване на летището са отхвърлени от мнозинството политически партии, организации и представители на гражданското общество, които се противопоставят на разширяването на летищните съоръжения, тъй като то би довело до по-голям поток от туристи в сравнение с настоящия.

Протестът е резултат от продължаващи от седмици акции срещу проекта.

Организаторите вече изразиха несъгласието си с увеличаването на броя на изходите за качване на пътници от сегашните 17 на 32, както и с разширяването на VIP зоната и обособяването на специална зона за полети извън Шенгенското пространство, като изтъкнаха, че тези мерки ще натоварят допълнително територията и обществените услуги.

От компанията Aena твърдят, че реконструкцията няма да увеличи капацитета на летището или броя на излитанията и кацанията на час, като посочват, че увеличаването на броя на изходите е продиктувано от необходимостта да се разделят пътникопотоците от Шенгенската зона и тези извън нея, както и да се осигури съответствие с европейските изисквания за безопасност.