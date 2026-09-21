Модни тенденции за есента

Есента вече официално дойде. Може вече да сте започнали да правите леки промени по гардероба, но скоро ще е време напълно да го подменим за новия сезон. Вадим плътните блузи, дългите панталони, дънки, поли и рокли, различни видове якета. А кои дрехи ще са най-модерни през този есенен сезон? Вижте какви са тенденциите, според "Pop Sugar".

Червено

Цветът на есента. Неутралните и земни тонове често са хит през есенния сезон, но сега има промяна, залагаме на нещо ярко и забелязващо се. Яркото червено, черешовото червено, доматеното червено - това са най-хитовите нюанси сега. Много големи модни марки показват тоалети в такива цветове. Залагайте на рокли, поли, якета, блузи, ризи, шлифери в червено. Така сте в тон и с червеникавите листа навън.

Пух и перушна

Една тенденция, която е при нас вече от няколко години насам. И традиционно е хит в по-студените месеци. И през тази есен дрехите и аксесоарите с пух, пера и перушина ще са навсякъде. Не е изненада - уютни са като сезона, държат топло, меки и сладки са. Правят ви стилни. Залагайте на якета с пух, на блузи с перушина, както и на такива рокли и елеци.

Много копчета

Доста интересен тренд за есенните месеци. Независимо дали сте почитатели на минимализма или максимализма, през този сезон няма да сбъркате с дрехи, които имат много копчета по себе си. Това е практичен детайл, но сега става звездата на тоалета. Залагайте на палта и жилетки с дълъг ред копчета, на блузи и полота, украсени с копчета, на дънки, поли и панталони с повече копчета. Роклите с копчета също са модерни.

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