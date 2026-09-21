Коала, търсеща най-необходимото за оцеляването си, се озовава в спалнята на жена (СНИМКИ)

Когато жена от австралийския град Инверел чува странно ръмжене и драскане по плъзгащата се стъклена врата, тя с изненада открива коала, седяща на прага. Щом отваря вратата, торбестото животно пробягва покрай нея, минава през коридора и се качва на леглото ѝ, очевидно търсейки безопасно място.

По-късно спасена от доброволци, работещи с диви животни, тази коала е част от нарастващия брой местни австралийски животни, които навлизат в домовете на хората. Много от тях търсят убежище заради климатичните промени и загубата на естествена среда.

Ново австралийско проучване анализира данни от службите за спасяване на диви животни, за да документира нарастващия брой диви обитатели, появяващи се в сгради; изследователите се надяват, че резултатите ще насърчат архитектурни решения, щадящи биоразнообразието.

Бетани Кис, докторант в Университета в Мелбърн и автор на проучването, е израснала сред природата, където "по покрива са тичали опосуми, а в стените са живеели дребни прилепи".

"В Австралия имаме над 300 вида местни животни, които търсят кухини, подобни на хралупите в дърветата. Когато дърветата се изсичат, губим хралупи, чието формиране е отнело 100 години", обяснява тя пред The Times.

Повечето от животните, включени в проучването, са видове, търсещи кухини за подслон - като дребни прилепи, опосуми и птици, включително кукабури и пъстри лорикети. Кис обаче отбелязва, че настоящият начин на планиране на градовете не предвижда условия за дивите животни.

"Улицата ми е планирана според определени стандарти", добавя тя. "Има едно малко дърво с малко пръст около него. Не се мисли за биоразнообразието."

Джон Грант, говорител на Wires - организация за спасяване на диви животни - също смята, че много животни остават без място, където да отидат.

"В източните предградия на Сидни наблюдаваме няколко случая, в които птици кукабура си правят гнезда във вентилационни отвори. Това показва до каква степен животните в градските райони са принудени да търсят места за гнездене. Повечето хора реагират много добре... след като ги информираме, че не трябва да използват вентилаторите."

При друг случай в района на Сините планини (Blue Mountains) край Сидни, жителка се свърза с организацията Wires заради опосум в дома си. Проблемът беше, че тя вече не можеше да го открие.

Опитен доброволец прекара доста време в претърсване на цялата къща, преди да забележи животното, скрило се в етажерка за книги.

"Тъй като е нощен вид, то си беше избрало място над книгите - иронията е, че се беше настанило върху книга със заглавие "Далеч от дървото", разказва Грант.

Навлизането на змии в домовете също сериозен проблем, тъй като те могат да предизвикат паника у хората, а някои видове са смъртоносни.

"Друг проблем са видеоклиповете в интернет, показващи как се ловят змии. Хората се опитват да се справят сами. Нашият съвет е да се отнасяте към всяка змия така, сякаш е отровна. Запазете спокойствие и изолирайте децата и домашните любимци."

Много животни проникват в домовете през комини. Наскоро доброволец от Wires трябваше да спасява млад гущер от вида "гоана" (вид австралийски варан), който объркал комина с хралупа на дърво, слязъл надолу и заседнал зад газова камина.

Известно е също, че дребните прилепи (микрохироптери) образуват колонии в стените на къщите и могат да навлязат вътре, преследвайки насекоми.

За съжаление, някои от тях пренасят австралийския прилепов лисавирус - рядък вирус, подобен на бяс. Специалистите по прилепи в Wires са ваксинирани срещу него, но гражданите се предупреждават да не докосват прилепи, ако ги открият.

Други животни, като дребния антехинус (наричан понякога "торбеста мишка"), търсят топлина под хладилниците, когато времето застудее.

"Купа с плодове пред отворен прозорец е "покана за опосумите", казва Грант. "Опосумите могат да съсипят къщата, ако се разтичат свободно и започнете да ги гоните."

Кис отбелязва, че изменението на климата задълбочава проблема със загубата на местообитания, което прави създаването на благоприятна за животните среда още по-належащо. Тя би искала Австралия да последва примера на Шотландия, където е въведено изискване за монтиране на специални тухли с отвори (изкуствени гнездови кухини за птици) в новите сгради.

"Основната идея на проучването беше да се признае фактът, че животните вече използват сградите ни. Затова се застъпвам за проектирането на по-безопасни и подходящи местообитания, както и за намаляване на конфликтите между хората и животните."