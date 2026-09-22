Според анализ на "Новая газета Европа" управляващата партия в Русия "Единна Русия" е получила реален дял от гласовете едва 34%, след като са били изключени фалшифицираните бюлетини. Тази цифра е 1,7 пъти по-ниска от официално обявения резултат, според който партията е получила близо 58% от гласовете.

Резултатите се основават на статистически метод, разработен от физика Сергей Шпилкин, който изчислява реалната избирателна активност, като анализира как изборът на партия съответства на нивата на активност в отделните избирателни секции. При съпоставяне с данните за активността, секциите с реални резултати образуват балансирано ядро, докато секциите, засегнати от измами, създават издължена "опашка" в статистическото разпределение.

В последния изборен цикъл секциите с честни резултати се групират около базова стойност от 34% за "Единна Русия", образувайки ясен и симетричен клъстер. Статистическото проучване предполага, че тази цифра отразява вероятния изборен резултат при липса на манипулации.

Изчисленията се базират на предположението, че гласовете за конкурентните партии са били реални, което означава, че представянето на водещата партия би трябвало естествено да следва моделите на активност, характерни и за останалите кандидати.

Анализатори от "Новая газета Европа" отбелязват, че двама експерти по изборни процеси са прегледали и потвърдили тези резултати. За да се гарантира точността на данните, изследователите са изключили Москва от анализа поради масовото използване на система за електронно гласуване, която променя показателите, характерни за гласуването с хартиени бюлетини.

Според данни на Централната избирателна комисия, събрани след обработката на 96,95% от протоколите, "Единна Русия" официално е получила 57,83% от гласовете. Комунистическата партия е получила 13,76%, Либерално-демократическата партия - 9,01%, а партията "Нови хора" - 7,96%. Въпреки че при първоначалното преброяване сутринта изглеждаше, че партията "Справедлива Русия" не достига прага от 5% за влизане в парламента, по-късно Централната избирателна комисия обяви, че партията успешно е преминала необходимата бариера.

Твърди се, че избиратели в определени секции в Москва са били принуждавани да използват системата за електронно гласуване.

Според ръководителя на Централната избирателна комисия Ела Памфилова, властите са регистрирали само два случая на физическо подхвърляне на бюлетини в урните в цялата страна. Памфилова заяви чрез официалния уебсайт на комисията:

"Процентът на сигналите за извършени нарушения е минимален - ако се изчисли в цифри, той няма да достигне дори една стотна от процента за всички 91 хиляди избирателни комисии! Това е многократно по-малко в сравнение с изборите през 2021 г."

В разрез с официалните твърдения, анализаторът Борис Овчинников заяви в разговор с ASTRA, че фалшифицираните гласове съставляват приблизително 55% от общия брой гласове, приписани на "Единна Русия".

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано заяви, че Кремъл възнамерява да използва организирания вот, за да създаде илюзия за обществена подкрепа за войната, преди бързо да мобилизира още няколкостотин хиляди войници до края на годината.