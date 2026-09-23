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Трактор предизвикал големия пожар в Берковския Балкан

900 декара изгоряха за три дни

23.09.2026 | 19:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Техническа неизправност в трактор е предизвикала големия горски пожар в Берковския Балкан над село Лесковец, община Берковица, съобщава БНТ.

Водачът на машината е направил опит да потуши огъня, но пламъците бързо са обхванали съседните тревни площи, след което са навлезли в смесена гора.

Пожарът продължи три дни и засегна около 900 декара растителност. Унищожени са 50 декара иглолистни гори, 150 декара широколистни гори и около 700 декара лесонепригодни площи.

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До тази сутрин на терен са работили пет екипа на пожарната в Монтана заедно със служители на Държавното горско стопанство.

"И към момента там има наши екипи, които следят обстановката", заяви главен инспектор Александър Дамянов от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Размерът на нанесените щети все още се изяснява.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 331, ал. 1 от Наказателния кодекс.

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