Трактор предизвикал големия пожар в Берковския Балкан

Техническа неизправност в трактор е предизвикала големия горски пожар в Берковския Балкан над село Лесковец, община Берковица, съобщава БНТ.

Водачът на машината е направил опит да потуши огъня, но пламъците бързо са обхванали съседните тревни площи, след което са навлезли в смесена гора.

Пожарът продължи три дни и засегна около 900 декара растителност. Унищожени са 50 декара иглолистни гори, 150 декара широколистни гори и около 700 декара лесонепригодни площи.

До тази сутрин на терен са работили пет екипа на пожарната в Монтана заедно със служители на Държавното горско стопанство.

"И към момента там има наши екипи, които следят обстановката", заяви главен инспектор Александър Дамянов от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Размерът на нанесените щети все още се изяснява.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 331, ал. 1 от Наказателния кодекс.