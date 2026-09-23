30 млн. долара за стелт изтребител без пилот: Новият план на ВМС на САЩ

ВМС на САЩ търсят предложения за нов безпилотен изтребител, базиран на самолетоносач, проектиран да оперира заедно с пилотирани изтребители, като военноморските сили са определили целева цена от приблизително 30 милиона долара на самолет. Изискването е част от програмата „Collaborative Combat Aircraft“ (CCA) – етап 1 на ВМС и има за цел да осигури нови автономни ударни и бойни способности за бъдещите авиационни ескадрили на самолетоносачите, пише MWM. Изискванията за усъвършенствани стелт способности и голям обсег на полета повдигнаха сериозни въпроси относно възможността за производство на боен самолет на цена, която дори и приблизително да се доближава до изискваната.

Програмите за безпилотни изтребители, базирани на самолетоносачи, придобиха по-голямо значение поради отнемането на приоритета и спирането на финансирането на програмата на Военноморските сили за изтребител от шесто поколение F/A-XX, както и поради ограничените инвестиции на Военноморските сили в закупуването на изтребители от пето поколение F-35C, което е оставило службата в силна зависимост от изтребителите F-18 от четвърто поколение, които са изложени на риск от остаряване. ВМС търси платформа, способна да носи до четири външни оръжия с тегло до 2 500 паунда (1 134 кг) всяко, което потенциално позволява максимален външен оръжеен товар от приблизително 10 000 паунда. Изискването оставя отворена и възможността за вътрешно носене на оръжия, което би позволило на бъдещите проекти да намалят радарната си сигнатура и да подобрят оцеляемостта си във въздушното пространство с интензивна отбрана.

Военноморските сили искат новият безпилотен изтребител да заема площ на палубата, сравнима с тази на пилотираните изтребители от четвърто поколение,

което ще позволи той да се побере в съществуващите системи за обслужване и съхранение на самолетоносача, без да се налагат значителни промени в инфраструктурата на самолетоносача. Очаква се също така самолетът да може да оперира при състояние на морето до степен 5 и от сурови локации с ограничено оборудване за поддръжка. Освен това се изисква самолетът да е способен на автономен полет и да изпълнява функции на ниво мисия, като поддържа сътрудничество между пилотирани и безпилотни самолети, без да се налага непрекъснато пряко управление от оператор.

Новото изискване представлява подновен акцент върху безпилотните бойни самолети, базирани на самолетоносачи, след като преди това Военноморските сили се бяха отклонили от тази концепция. X-47B на Northrop Grumman демонстрира автономни операции от самолетоносач преди повече от десетилетие. Решението на Военноморските сили да се насочат към сравнително голям и тежко въоръжен безпилотен самолет отразява нарастващото значение на разширяването на обхвата, оръжейния капацитет и способността за оцеляване на авиационните ескадрили на самолетоносачите. Вместо просто да служи като евтин допълнителен елемент към пилотираните изтребители, предложеният самолет би могъл да изпълнява удари и други мисии с висока степен на риск, като същевременно позволява на пилотираните самолети да оперират с допълнителни безпилотни платформи в условия на ожесточени сражения.