Как Калининград служи като руска лаборатория за хибридна война

Калининград е един от най-странните стратегически географски обекти в Европа. Като руска ексклава, вклинена между държавите-членки на НАТО Полша и Литва на брега на Балтийско море, той е физически отделен от руския континентален територия, силно милитаризиран и е база на Балтийския флот на Русия. Десетилетия наред западните стратези са изразявали загриженост относно разположените там ракети, самолети, кораби и средства за електронна война, пише за TNI д-р Азим Ибрахим, OBE, е главен стратегически директор в New Lines Institute.

Но значението на Калининград се променя. Ексклавът трябва все повече да се разглежда не просто като военна крепост, а като лаборатория за развиващата се хибридна война на Русия срещу Европа. Тази оперативна промяна пряко заплашва обществените интереси на Великобритания, Франция и Германия, тъй като Москва използва ексклава, за да тества границите на западната устойчивост.

Хибридната война е привлекателна именно защото заема пространството между нормалната държавна конкуренция и открития въоръжен конфликт. Кибератаките, саботажът, информационните операции, намесата в навигационните системи, натискът върху критичната инфраструктура и тайните дейности могат да наложат високи разходи, като в същото време затрудняват установяването на отговорността и следователно отмъщението.

Това вече не е проблем само на Балтийските държави. След неотдавнашните открити заплахи от страна на руското външно министерство, насочени срещу британската морска логистика, Калининград трябва да бъде признат за възможна отправна точка за тези операции в „сивата зона“. Френският президент Еманюел Макрон също официално приписа на Русия продължителните операции по кибершпионаж срещу френските стратегически интереси.

Калининград предлага на Русия необичайно благоприятна среда за развитие на този подход.

Най-ясното доказателство идва от сателитната навигация. Литва твърди, че Русия е увеличила броя на антените за подправяне на GPS сигнала, работещи в Калининград от едва три в началото на 2025 г. до 36 към май 2026 г. Литовските власти оценяват, че обхватът им може да достигне около 450 километра (280 мили), засягайки авиацията и гражданските системи в целия Балтийски регион.

Това вече не е само военен проблем; то активно застрашава ежедневното гражданско пътуване. Нарушенията около Калининград принудиха "Финнейр" да спре търговските полети между Хелзинки и Тарту за един месец през 2024 г., докато самолет на Кралските въздушни сили, превозващ британския министър на отбраната Джон Хили, претърпя директно заглушаване на сигнала близо до ексклава по-рано тази година. Подобен инцидент засегна и испанския министър на отбраната през 2025 г. Русия отрича твърденията на Запада, че умишлено набелязва европейски държави.

Европейският съюз обаче наложи официални санкции на 841-ви отделен център за електронна война на Руския балтийски флот в Калининград през 2025 г. ЕС описва подразделението като "сърцевината на една от най-силните групи за електронна война на Русия". Неговите способности включват нарушаване на навигацията и радиовръзките, както и събиране на разузнавателна информация от електромагнитния спектър.

Сега, повече от всякога, свободният свят се нуждае от Г4 – групата на най-големите демократични икономики, които да координират устойчивостта на своите вериги за доставки.

Отношенията между САЩ и Китай вече не са чисто двустранни и Вашингтон не бива да дава сигнали, че пренебрегва опасенията на своите съюзници.

Това е важно, защото GPS не е просто удобство за шофьорите. Сателитното позициониране, навигацията и синхронизацията са в основата на търговската авиация, корабоплаването, телекомуникациите, логистиката, службите за спешна помощ, селското стопанство, финансовите системи и военните операции. Европейските авиационни власти вече са разработили общоевропейски план за действие в отговор на нарастващите случаи на заглушаване и фалшифициране на сателитната навигация.

Именно това прави Калининград аналитично важен.

Традиционният полигон за оръжия позволява на военните да тестват дали дадена ракета работи. Средата на хибридна война позволява на една държава да научи нещо потенциално по-ценно: как реагират обществата, когато системите престанат да работят надеждно. Като проследява как западните авиационни диспечери, пристанищните власти и службите за спешна помощ реагират на системни прекъсвания, Москва използва Калининград, за да подложи на стрес-тест уязвимостите на Запада в реално време.

Кои форми на смущения се откриват първи? Колко бързо властите могат да установят отговорността? Как се адаптират авиокомпаниите и корабните компании? Колко големи икономически сътресения могат да бъдат предизвикани, без да се стигне до военно отмъщение? Къде според НАТО свършва тормозът и започва агресията?

Няма доказателства, че всяко електронно смущение от Калининград е част от централно планиран експеримент на Кремъл.

Всъщност част от руската електронна война има за цел да защити руските съоръжения срещу украински дронове. Но това разграничение не намалява стратегическата стойност на дейността. Всяко разгръщане на средства предоставя информация за това как реагират държавите от НАТО.

В този смисъл Калининград функционира като полигон в реалния свят, независимо дали Москва официално го нарича така или не. Последствията се простират далеч отвъд Полша и Литва.

Кралските военноморски сили вече предупредиха, че руската хибридна дейност е насочена към критична подводна инфраструктура и разположиха сили заедно със съюзниците си за проследяване на руските подводни операции. Франция също е обучила своите сили за съвременен конфликт, включващ кибер-, космическа и електромагнитна война, информационни операции и хибридни заплахи.

За Вашингтон това е от значение, защото доверието в НАТО в крайна сметка зависи от устойчивостта на европейските му съюзници. Американските сили, подкрепящи Европа, разчитат на европейски пристанища, летища, железопътни линии, комуникационни мрежи, сателитна навигация и гражданска логистика. Русия не е задължително да унищожи тази инфраструктура, за да намали нейната военна стойност. Може да е достатъчно да я направи ненадеждна, когато НАТО се нуждае от нея най-много.

Това създава сериозен проблем с възпиращия ефект. НАТО е най-силна, когато агресията е недвусмислена. Руски бронирани подразделения, пресичащи границата на НАТО, не оставят място за тълкувания. Постоянното подправяне на GPS сигнала, киберсмущенията, саботажът, повредените кабели или сривовете в комуникациите са по-малко очевидни. Всеки инцидент може да остане под прага на войната, като в същото време колективно налага стратегически разходи.

В продължение на 30 години НАТО наблюдаваше Калининград и преброяваше ракетите. Сега трябва да следи сигналите. Калининград може би показва на Москва как би могла да започне следващата конфронтация със Запада – не с инвазия, а с тихото подкопаване на системите, които позволяват на съвременните европейски общества и на самия алианс НАТО да функционират.