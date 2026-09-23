Тест за НАТО: Вдигнаха изтребители заради руски хеликоптер в полското въздушно пространство

Изтребители на НАТО бяха вдигнати по тревога, след като руски военен хеликоптер навлезе на около 300 метра в полското въздушно пространство.

Руският военен хеликоптер "Ми-8“ извърши краткотрайно навлизане във въздушното пространство на Полша, страна членка на НАТО, идвайки от руския ексклав Калининград, съобщи днес Оперативното командване на полските въоръжени сили.

Хеликоптерът е престоял 42 секунди в полското въздушно пространство, като е навлязъл на максимална дълбочина от около 300 метра, се посочва в съобщение в социалната мрежа X.

"Бяха вдигнати изтребители, а наземните сили и средства останаха в състояние на готовност. Характерът на инцидента показва, че Русия за пореден път изпитва готовността на нашата противовъздушна отбрана“, се казва още в съобщението.

Повишена бдителност

Полша поддържа повишена бдителност за всякакви случаи на навлизане във въздушното ѝ пространство, свързани с войната на Русия в Украйна.

Руското посолство във Варшава не отговори незабавно на запитване на агенция Ройтерс за коментар относно инцидента.

Инцидентът се случва на фона на предполагаема руска активност близо до румънското въздушно пространство снощи.

От Букурещ съобщиха, че два румънски изтребителя F-16 са били вдигнати по тревога, "за да реагират на въздушна цел, извършваща маневри североизточно от селището Вилково, на украинска територия, близо до границата с Румъния“.

Час по-късно министерството на отбраната на страната съобщи, че тревогата е отменена и че "не са регистрирани навлизания в националното въздушно пространство“.

НАТО е в състояние на повишена готовност от години заради руската активност във и близо до въздушното пространство на страните членки.

На няколко пъти руски дронове са навлизали във въздушното пространство на НАТО и дори са се разбивали на територията на страни членки.

Самолети на НАТО също така са сваляли руски дронове, пресекли границите.

Рано тази сутрин руските сили атакуваха украинската столица Киев с дронове посред бял ден – часове преди украинският президент Володимир Зеленски да се обърне към световните лидери на Общото събрание на ООН.

Двама души загинаха, а 23-ма бяха ранени в Киев, като над града се издигаха стълбове черен дим след поредната от ежедневните руски атаки, тормозещи украинското цивилно население.

През нощта дроновете предизвикаха пожари и повредиха сгради в Киев и други части на Украйна, съобщиха властите.

Зеленски се намираше в Ню Йорк за годишната среща в рамките на дипломатическите си усилия да затвърди и привлече допълнителна международна подкрепа за тежката четиригодишна борба на страната му срещу руската инвазия.