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Скандал и лютив спрей в парламента на Испания, 12 пострадали

Депутат показа спрея и каза, че това е ”основно пособие“ за учениците в Сеута

24.09.2026 | 08:47 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Скандал в испанския парламент и 12 пострадали при вдишване на лютив спрей. Флаконът е внесен от депутат от опозиционната Народна партия, предаде кореспондентът на БНР.

Народният представител Ана Васкес показа лютивия спрей в пленарната зала и обяви, че това е ”основно пособие“ за учениците в Сеута в опит да илюстрира критиките си към вътрешния министър Фернандо Гранде-Марласка за сигурността в автономния град.

Показването на предмета предизвика незабавна реакция от председателя на парламента Франсина Арменгол, която нареди на Васкес да напусне залата заради нарушение на правилника.

Малко по-късно стана ясно, че след края на заседанието сътрудник на Народната партия е получил флакона и без да иска го е задействал. Това е довело до силна токсична миризма, която е засегнала кухните и някои от санитарните възли в парламента.

Общо 12 души, включително служители и членове на официални чуждестранни делегации, са потърсили медицинска помощ.

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