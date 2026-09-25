За пръв път от 18 години папа посещава Франция (СНИМКИ)

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Църковните камбани огласиха цяла Франция днес, докато папа Лъв XIV кацна на пистата на летище "Париж-Орли“ за първото официално папско посещение в страната от 18 години насам.

Конференцията на епископите на Франция (CEF) определи решението камбаните да бият в продължение на седем минути като "прост и символичен жест“, целящ да отбележи началото на апостолическото посещение на папата и да позволи на хората "да се включат“ отвсякъде, където се намират, съобщава Euronews.

На папата му предстоят четири наситени със събития дни – от обръщения към лидерите на ЕС и срещи с жертви на сексуално насилие в рамките на църквата до преминаване през Париж с папамобила.

Любопитна подробност е да се отбележи, че бабата по бащина линия на родения в Чикаго папа Лъв XIV е родена във Франция.

Операция с мащабна логистика

Посещението на папа Бенедикт XVI през септември 2008 г. беше последната папска визита във Франция, класифицирана като официална. Въпреки че папа Франциск е пътувал до Франция на три пъти по време на своя понтификат - до Корсика, Марсилия и Страсбург, нито едно от тези пътувания не е имало статут на официална папска визита.

Очаква се посещението на папата във Франция да струва приблизително 27 милиона евро, като Католическата църква в страната ще покрие по-голямата част от разходите чрез дарения. Същевременно общите разходи на френските служби за сигурност - наложило се е да бъде разгърнат мащабен механизъм за охрана - засега остават неизвестни.

Папамобилът и Нотр Дам

След като бъде приет от френския президент в Елисейския дворец, папата ще произнесе реч в централата на ЮНЕСКО, засягайки редица теми, включително изкуствения интелект и световния мир.

Изкуственият интелект се превърна в централна тема по време на понтификата на папата; през май той публикува първата си енциклика, озаглавена "Magnifica humanitas“ (с обем от 42 300 думи), в която се фокусира върху рисковете, които неконтролираният изкуствен интелект крие за човечеството.

По-късно днес папата ще отслужи вечерня в катедралата "Нотр Дам дьо Пари“, преди да се отправи към стадиона "Стад дьо Франс“ в Сен Дени за голямо вечерно молитвено бдение с младежи.

На следващия ден множество хора ще се съберат за литургия на открито на площад "Конкорд“ и по протежение на "Шанз-Елизе“. Френските власти очакват събитието и прилежащите райони да бъдат посетени от около 600 000 души.

По време на двудневното посещение на папата в Париж във френската столица се очаква да пристигнат един милион поклонници и посетители.

Среща с жертви на сексуално насилие и обръщение към лидерите на ЕС

След Париж папата ще посети светилището "Дева Мария от Лурд“ - едно от най-известните места за католически поклонения в света, разположено в Югозападна Франция.

Популярността на Лурд е неразривно свързана с историята на Бернадет Субиру. Между февруари и юли 1858 г. Субиру - младо момиче от скромно семейство, страдащо от астма - съобщава за 18 видения на жена, облечена в бяло, в пещерата Масабиеле близо до Лурд.

По-късно Католическата църква признава виденията на Бернадет за явявания на Дева Мария. Нейните разкази, както и откриването на изворна вода, за която мнозина вярват, че притежава лечебни свойства, водят до изграждането на светилище на това място. Оттогава милиони поклонници пътуват дотам, за да се молят.

В Лурд папата ще се срещне и със седем души, преживели сексуално насилие в детска или зряла възраст. Доклад от 2021 г. сочи, че в продължение на 70 години 330 000 деца са станали жертва на сексуално насилие от страна на църковни служители във Франция.

Макрон няма да присъства на папските литургии

В понеделник папата ще се обърне към лидерите на ЕС в североизточния френски град Мец с реч, озаглавена "Към корените на Европа за мир и единство“.

Той ще изнесе речта си в конгресния център "Робер Шуман“, кръстен на една от ключовите фигури в създаването на Европейския съюз. Елисейският дворец не отговори на запитване кои лидери ще присъстват.

Френският президент няма да присъства на нито една от папските литургии по време на посещението.

Преди посещението на папата от Елисейския дворец подчертаха, че Франция може да възприеме религиозен ентусиазъм, като същевременно остава ангажирана със светския характер на държавата.

Според Елисейския дворец, по време на мащабната литургия на открито на площад "Конкорд“ и съседния булевард "Шанз-Елизе“ в събота, Макрон ще бъде представляван от министъра на въоръжените сили Себастиен Льокорню, както и от съпругата си Брижит Макрон.

В Лурд папата ще бъде посрещнат от член на правителството при пристигането си на летище "Тарб“, но нито един официален представител няма да присъства на неделната му литургия в светилището в Лурд.