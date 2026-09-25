Soen идват в София с концерт през март 2027 година

Шведската прогресив метъл група Soen ще изнесе концерт в София на 25 март 2027 г. Шоуто ще бъде на покритата малка сцена на Vidas Art Arena.

Групата идва в България с музиката от новия си албум "Reliance", като в програмата ще бъдат включени и песни от останалата част от каталога ѝ.

SOEN започват историята си с дебютния албум "Cognitive", издаден през 2012 г. В основата на групата са барабанистът Martin Lopez, познат и като бивш член на Opeth, и вокалистът Joel Ekelöf. Звученето на бандата съчетава прогресив метъл с пост-рок елементи и постепенно ѝ печели международна публика.

SOEN имат седем студийни албума зад гърба си. "Memorial" от 2023 г. получава отличието Album of the Year на Metal Hammer, а сред популярните песни на групата са "Lotus", "Savia" и "Lascivious", които имат милиони слушания в стрийминг платформите.

Концертите на Soen са характерни с преминаването от по-тихи и атмосферни моменти към тежко и динамично звучене, което групата ще представи и пред българската публика.

На 25 март в София музикантите ще представят новия "Reliance" заедно с композиции от различни периоди в кариерата си.