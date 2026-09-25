Топ първенства засилват натиска върху Инфантино, настояват за реформа

Джани Инфантино е под засилен натиск, след като Висшата лига и три други водещи европейски първенства призоваха за реформа в управлението на ФИФА вследствие на провалилия се план за продажба на дялове от Световното първенство, съобщава Euronews и АР.

В съвместно изявление с водещите първенства на Испания, Италия и Германия се посочва, че футболът е станал жертва на "една от най-големите злоупотреби с власт в историята на ФИФА“.

В него президентът на ФИФА е обвинен, че активно прокарва "идеи, насърчаващи експлоатацията, вместо да се противопоставя на тях“.

Висшата лига (Premier League) е най-богатото и популярно футболно първенство. Съвместните действия с останалите водещи европейски лиги засилват натиска върху Инфантино, който е изправен пред най-тежката криза от началото на десетгодишното си управление начело на ФИФА.

Макар че първенствата не последваха примера на УЕФА с директен призив за оставката на Инфантино, изявлението им съдържаше остри критики, насочени срещу "непрестанния експанзионизъм“ на ФИФА.

"През последните години дългогодишните устои на футбола са застрашени от фундаментален проблем в управлението. Сега е моментът да се реши не само кой ще оглави ФИФА, но и как трябва да се управлява организацията", се казва в текста.

Разрив в отношенията с Инфантино

Това е поредният разрив в отношенията между футболните лиги и Инфантино, чиито най-мащабни проекти бяха възприети като посегателство срещу вътрешните първенства и срещнаха успешна съпротива от страна на европейските футболни ръководители.

Четирите водещи първенства членуват и в организацията "Европейски лиги“ (European Leagues), която през 2023 г. подаде официална жалба до Европейската комисия в Брюксел срещу "злоупотребяващите“ стандарти на управление във ФИФА.

Въпреки негативната реакция спрямо спорния му план за продажба на права върху приходите от Световното първенство чрез търговско дъщерно дружество, както и загубата на подкрепата на редица национални федерации, от ФИФА съобщават, че Инфантино възнамерява отново да се кандидатира на изборите догодина за последен мандат, който би продължил до 2031 г.

Крайният срок за издигане на кандидатури за следващите президентски избори е 18 ноември - точно четири месеца преди гласуването в Мароко.

Футболните лиги на Англия, Испания, Италия и Германия заявиха, че искат кандидатите за президент да излязат с програма за фундаментални реформи.

"Проблемът с управлението на ФИФА далеч надхвърля ролята на една отделна личност. По-широкият въпрос е дали президентът на ФИФА трябва едновременно да разполага с такава регулаторна, търговска и политическа власт, без да съществуват ефективни механизми за контрол и баланс“, посочиха те в обща позиция.

Предложението на Инфантино, от което той впоследствие се отказа, за създаване на компания на стойност 17 милиарда евро под името "FIFA Forward Enterprise“, която да управлява Световното първенство съвместно с частни инвеститори (включително семейство Кушнер), изненада футболния свят, когато стана публично достояние през юли.

Недоволството дойде, както от самата ръководна структура на спорта, така и от други федерации, като някои от тях заявиха, че в резултат на това са загубили доверие в Инфантино.

Въпреки опитите му да успокои напрежението като ФИФА поднесе извинения за допуснатите грешки и пое ангажимент да "гарантира, че те няма да се повторят“ – критиките не стихнаха.

Групата от четири лиги също изрази критична позиция, броени дни преди срещата на влиятелната Асоциация на европейските футболни клубове в Дания.