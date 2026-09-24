След тежкото падане и кръвоизливи на "Мис Вселена": Габриел Хенри заведе дело

Почти година след тежкото падане, което я изпрати в болница с мозъчни кръвоизливи и други сериозни травми, бившата "Мис Вселена Ямайка" Габриел Хенри заведе дело срещу организаторите на "Мис Вселена" и две от компаниите, свързани с нея.

Инцидентът стана на 19 ноември 2025 г. по време на предварителния кръг на конкурса в Банкок. Докато изпълнявала предварително репетираното си излизане на сцената, Хенри паднала от около метър и половина през "необозначен и необезопасен отвор", под който имало осветителна техника и бетон, твърди тя в съдебната си жалба.

Според нея силните прожектори, насочени право към лицето ѝ, допълнително ограничили видимостта ѝ и допринесли за падането.

На 21 септември Хенри е подала иск във Върховния съд на Делауеър срещу Miss Universe Organization, JKN Legacy Inc. и Legacy Holding Group USA. Делото включва пет отделни претенции, сред които небрежност, отговорност за опасни условия на мястото, небрежност при наемането и надзора на служители, както и причиняване на емоционални страдания - както поради небрежност, така и умишлено.

Загубила съзнание и прекарала три седмици в болница

Хенри твърди, че при удара е загубила съзнание и е получила тежка черепно-мозъчна травма, включително остър субарахноидален кръвоизлив, хеморагична контузия на челния дял и субдурален кръвоизлив.

Заради състоянието си тя останала в болница от 19 ноември до 10 декември 2025 г.

В иска падането е описано като "най-травматичния момент" в живота ѝ. Според Хенри огромният медиен интерес към инцидента е причинил допълнително тежко емоционално страдание, отделно от физическите последици от самата травма.

По това време тя работела като офталмолог и продължавала медицинската си специализация. След падането обаче травмите ѝ били толкова сериозни, че не могла да се върне към обучението си.

Според жалбата Хенри и до днес има неврологични и когнитивни симптоми и продължава да се нуждае от лечение, рехабилитация и редовни медицински прегледи.

Други участнички също се оплаквали от сцената

Хенри твърди още, че и други участнички са сигнализирали за проблеми с осветлението и организацията на сцената.

След падането ѝ краищата на подиума били допълнително осветени с ярки бели светлини - промяна, която според нея показва, че първоначалната конфигурация не е била достатъчно безопасна.

В иска поведението на Miss Universe Organization и останалите ответници е определено като безразсъдно и демонстриращо съзнателно пренебрежение към безопасността на Хенри и останалите състезателки.

"Мис Вселена": Все още не сме получили делото

От Miss Universe Organization заявиха пред People, че към момента не са били официално уведомени за дело, иск, официално искане или призовка от страна на Хенри или неин представител.

"Затова не сме в позиция да коментираме твърдения, които не сме виждали", заявиха от организацията.

Оттам посочиха още, че отговорността за организацията на конкурса в Тайланд - включително мястото, сцената и безопасността на терен - е била на местните организатори MGI и Miss Universe Thailand под ръководството на Нават Итсарагрисил. Организацията твърди, че когато тези страни не покрили болничните разходи на Хенри и я оставили без необходимата подкрепа, Miss Universe Organization се намесила и поела разходите, макар според нея да не била длъжна да го прави. След завръщането ѝ в Ямайка били платени и разходите за лечението ѝ в специализирана болница. От организацията заявяват, че след това не са получили други искания за медицински разходи.

Освен това на Хенри било предложено място в екипа на "Мис Вселена" като посланик на добра воля, но според организацията тя не е отговорила на предложението.

Кой е отговарял за безопасността на сцената?

В иска си Хенри посочва и Miss Grand International - MGI, която е била наета като местен домакин и продуцент на събитието.

Според жалбата MGI е отговаряла за сцената, осветлението и безопасността, но Miss Universe Organization е запазила контрол върху начина, по който тези дейности се извършват.

"Неспособността на MGI да осигури безопасността на сцената по време на конкурса причини травмата на ищцата", се казва в жалбата.

Хенри твърди още, че сцената не е била поддържана безопасно, тъй като отворът е бил оставен без ограждение, обозначение или преграда, а организацията не е реагирала на предполагаемо опасните практики при изграждането и подготовката на подиума.

След падането се появили и обвинения към самата Хенри

Още непосредствено след инцидента започна спор кой носи отговорност за падането.

Участничката от Хаити Мелиса Сапини разказа пред People, че след случилото се останалите претендентки били събрани на среща, по време на която член на екипа предполагаемо заявил, че Хенри е паднала, защото "не е внимавала".

"Не мисля, че реагираха правилно. Първото нещо, което той каза, беше, че това се е случило, защото тя не е внимавала", каза тогава Сапини. След това служителят подчертал, че безопасността е "приоритет номер едно", но Сапини си спомня реакцията си с думите: "Сериозно ли? Беше наистина страшно."

По онова време Miss Universe Organization не коментира твърденията ѝ, но президентът и собственик на конкурса Раул Роча продължи да публикува информация за здравословното състояние на Хенри.

През декември организацията заяви, че е поела "100 процента от всички свързани разходи", включително хотел за семейството ѝ близо до болницата, промени на самолетни билети, транспорт и служители, които да придружават и подпомагат близките ѝ.

От Miss Grand International от своя страна тогава заявиха, че инцидентът се е случил основно защото Хенри е пропуснала точната си позиция по време на хореографията и вероятно не е гледала към подиума, докато върви.

Организацията подчерта, че сцената е била широка над пет метра и имала ясно очертани големи бели граници, както и че никоя друга участничка не е претърпяла инцидент на същия подиум. Според MGI това показвало, че условията са били безопасни и падането е било изолиран случай.

Самата Miss Universe Organization обаче по-късно заявила, че внушенията, че Хенри по някакъв начин е допринесла за инцидента, са "напълно неточни", и подчерта, че никога не е обвинявала участничката за случилото се.