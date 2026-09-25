Почина мъжът, прострелян при опита за убийство на Тръмп в Бътлър

Почина един от тримата души, улучени при стрелбата по време на опита за покушение срещу Доналд Тръмп на предизборен митинг през 2024 г.

Джеймс Копенхейвър се е намирал на трибуните по време на митинга в Бътлър, Пенсилвания, на 13 юли 2024 г., когато 20-годишен стрелец открива огън от покрива на близка сграда.

Копенхейвър е улучен в ръката и корема. Раните му причиняват трайни увреждания, налагащи хирургически интервенции, включително операция на дебелото черво. Той също така претърпява увреждане на бъбреците и загуба на чувствителност в крака, което го принуждава да използва бастун при ходене.

Копенхейвър е починал на 76-годишна възраст, се посочва в изявление, разпространено от името на семейството му от адвокат Джоузеф Фелдман. Не е ясно дали смъртта му е настъпила вследствие на нараняванията, получени по време на опита за покушение.

"Предаността на Джеймс към тази велика страна беше определяща част от живота му", се казва в изявлението. "Като ветеран той с гордост служи на нацията ни във въоръжените сили, а любовта му към родината никога не е отслабвала.

Тръмп отдаде почит на Копенхейвър, наричайки го "истински американски патриот"

"Преди повече от две години в Бътлър, Пенсилвания, един побъркан въоръжен мъж се опита да задуши нашето движение "Америка на първо място" (America First)", написа Тръмп в платформата си Truth Social в петък. "Вместо това Джим и толкова много други прекрасни патриоти, които обичат страната ни, се обединиха в защита на споделените ни ценности - свобода, независимост и справедливост. След като бе ранен, докато защитаваше семейството си, Джим прояви огромна храброст, като смело продължи да се БОРИ, БОРИ, БОРИ и запази позитивен дух въпреки немислимите изпитания."

Видеозапис, направен от Копенхейвър преди да бъде ранен, изглежда показва как въоръжен мъж се движи по покрив на открито, минути преди да се опита да стреля по Тръмп.

Стрелецът, Томас Крукс, беше убит от снайперист на "Сикрет сървис" броени мигове след като откри огън. От ФБР заявиха, че не са успели да установят "категоричен мотив", но отбелязаха, че той е предприел "продължителни и детайлни действия" за нападение срещу голямо събиране на хора.

Други двама присъстващи, простреляни по време на опита за покушение, бяха Дейвид Дъч (57 г.), който бе ранен, но оцеля, и Кори Комператоре (50 г.), който загина, поразен от куршум, докато се опитваше да защити семейството си.