Убит и няколко ранени, включително дете, при атака в Донецка област

Руска атака с дрон срещу село Майдан в Донецка област на 21 март уби един човек и рани четирима други, включително 15-годишно момче, съобщи прокуратурата на Донецка област.

Според прокурорите, руски дрон Lancet е ударил жилищен район на селото, убивайки 63-годишен жител, като едновременно с това е повредил 35 близки къщи и превозни средства.

Четирима други цивилни - 30-годишен мъж, две жени на 52 и 65 години и 15-годишно момче - също са пострадали при атаката, включително травматични мозъчни наранявания, рани от шрапнели, фрактури, порязвания, синини и сътресения, съобщиха официални лица, цитирани от медиите в Украйна.

Няма налична информация за състоянието на ранените жертви. Длъжностните лица все още не са идентифицирали жертвата.

Общността, която е разположена на границата между Донецка и Харковска области, е редовно обект на руски атаки от началото на пълномащабното нахлуване на Русия. Селото се намира на около 15 километра северозападно от обсадения украински бастион Краматорск.

По-рано през деня, на 21 март, властите в Донецка област съобщиха, че петима души са били убити при руски атаки срещу селищата Дробишево и Олексиево-Дружковка, а други 14 жители са били ранени на други места в региона.

Руски атаки в цяла Украйна са убили най-малко девет души и са ранили 36 други през последния ден, според доклади на местни власти.