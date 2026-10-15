Заради висок наем: 94-годишната Франка от Флоренция може да загуби дома си

94-годишна жена във Флоренция е изправена пред опасността да загуби дома, в който живее повече от 60 години, след като наемодателят ѝ обяви, че наемът се увеличава от 450 на 1200 евро месечно, съобщава Euronews.

Договорът на Франка изтича през февруари, а семейството ѝ споделя, че тя няма да има финансовата възможност да го поднови при новите условия. Случаят ѝ силно напомня за този на Мария дел Кармен Абаскал, известна като Марикармен - 87-годишна жена, превърнала се в символ на борбата за жилищни права в Испания, след като рязко повишение на наема доведе до изгонването ѝ от жилището ѝ в Мадрид. Няколко дни по-късно тя почина в болница.

"Майка ми получава минимална пенсия, както и наследствена пенсия от баща ми. Ако трябва да плаща наем от 1200 евро, за нея няма да останат почти никакви средства за живот - дори няма да има пари за храна“, споделя дъщерята на възрастната дама пред "Кориере Фиорентино“ (Corriere Fiorentino).

Жената помоли името ѝ да не бъде споменавано, тъй като все още не е намерила сили да съобщи новината на майка си.

Апартаментът с площ 70 квадратни метра е дом на Франка още от началото на 60-те години на миналия век. Тя е живяла там със съпруга си, а дъщеря ѝ е родена именно в това жилище. По думите на дъщерята, това е единственото място, където майка ѝ се чувства истински у дома. Мястото е изпълнено със снимки на внуците, картини, изобразяващи тесните улички на Флоренция, както и спомени от сватбата на дъщеря ѝ.

Сградата включва няколко апартамента, които са собственост на един и същ наемодател. Някога там са живеели предимно флорентински семейства, много от тях в продължение на поколения, но с течение на времето наемателите са се сменили.

Доколкото е известно на дъщерята, апартаментите не се превръщат в жилища за краткосрочен ваканционен наем, а остават предназначени за дългосрочно обитаване. Тя обаче смята, че новото управление се стреми да извлече значително по-високи приходи от имотите.

"Обадиха ми се, за да ми кажат, че няма да подновят договора на майка ми“, сподели жената пред вестника. "Договорът се подновяваше на всеки две години. Уведомиха ме, че ако тя иска да остане там, наемът трябва да се увеличи на 1200 евро на месец. Но как може да се искат такива пари от 94-годишна пенсионерка?“

Семейството приема, че наемът не може да остане непроменен завинаги, а дъщерята заявява, че би помогнала за покриване на увеличението, за да може майка ѝ да прекара последните си години в своя дом.

"Бихме могли да се справим с умерено увеличение - мога да ѝ помогна. Но скок от 450 на 1200 евро е съвсем друго нещо. Това е непосилна сума. И най-много ме боли, че дори нямаше възможност за нормални преговори, за опит да се постигне компромис", разказва дъщерята.