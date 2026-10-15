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Намериха принцеса от Абу Даби надрусана и припаднала на улица в Лондон ВИДЕО

До нея си играело босо тригодишно дете

15.10.2026 | 16:30 ч. 25
Намериха принцеса от Абу Даби надрусана и припаднала на улица в Лондон ВИДЕО

Махра Ал Нахаян, член на кралското семейство на Абу Даби, беше заснета припаднала на оживена лондонска улица след прекомерна употреба на наркотици, докато е трябвало да се грижи за тригодишно дете. Кралската особа е употребявала кокаин в дните преди да бъде открита свлечена до парапет, редом до мъж в безсъзнание, докато босото дете си е играело в близост до натоварен път.

Случайни минувачи са поели грижите за детето до пристигането на полицията, а Ал Нахаян е останала в безсъзнание в продължение на около 30 минути. Това стана ясно по време на съдебно заседание в Лондон. 

Когато се е свестила, тя се е държала неадекватно и е викала:

"Това да не е кланица, защо ви пука толкова? Защо сте толкова притеснени?"

32-годишната жена се призна за виновна по едно обвинение в пренебрегване на дете. След инцидента тя е започнала лечение за наркозависимост в центъра "Прайъри" в Уокинг, графство Съри, отбелязват от The Times.

Ал Нахаян е част от управляващото кралско семейство на Абу Даби - водещата династия в Обединените арабски емирства (ОАЕ) - чрез брак.

Смята се, че семейството - едно от най-богатите и влиятелни в света - притежава състояние за над 250 милиарда паунда и упражнява огромно влияние чрез глобални инвестиции и колосалните петролни запаси на ОАЕ.

На видео, заснето от случаен минувач, се вижда как Махра е свлечена до парапет в Западен Лондон - с наведена глава и скръстени ръце, до играчка самолет, докато детето си играе с тротинетка. В 34-секундния запис се вижда и мъж в безсъзнание, който лежи по гръб във входа до нея.

Граждани са подали сигнал в полицията, след като са открили групата в 13:50 ч. на 13 юни тази година, заяви прокурорът Рио Пахлаванпур.

"Забелязали са, че детето е оставено без надзор на улицата - босо и с тротинетка. Случайни минувачи са се намесили, тъй като детето се е намирало в непосредствена близост до движещи се автомобили", заяви той пред Кралския съд в Саутуарк. "Когато я събудили, тя казала: „Това да не е кланица, защо ви пука толкова? Защо сте толкова притеснени?"

В съда стана ясно, че полицията е открила принадлежности за употреба на наркотици в чантите на Ал Нахаян, но не и самите забранени вещества.

Адвокатът на защитата Стивън Вуло (Stephen Vullo KC) посочи в смекчаващи вината обстоятелства, че Ал Нахаян не е употребявала наркотици, откакто е постъпила в клиниката "Прайъри" през юли, и е проявила "дълбоко разкаяние и решимост да преодолее зависимостта си". Той добави, че в деня на инцидента тя не е приемала забранени вещества, но е била силно изтощена, тъй като е употребила кокаин преди извършването на деянието.

"В близко бъдеще тя възнамерява да завърши всички етапи на тримесечна програма, която приключва в края на този месец", заяви той. "След това планира да наеме жилище в района на Гилдфорд и да посещава програма за дневна рехабилитация, като същевременно ще участва в срещи на "Анонимни наркомани". В онзи ден тя е допуснала тежка грешка и сама осъзнава това."

Съдия Джонсън (Mr Justice Johnson KC) се обърна към Ал Нахаян с думите:

"Като сте оставили детето да играе босо на улицата, докато сте били под въздействието на наркотици, сте проявили безразсъдство и пълно пренебрежение към безопасността му. В един момент детето е побягнало към пътното платно, гонейки лист хартия, докато случаен минувач не го е спрял. Ако не беше намесата на непознати, е съществувал сериозен риск детето да пострада тежко или дори нещо по-лошо. Можело е да избяга и да се изгуби. Можело е да бъде отвлечено или наранено от непознат, а също така е можело да изпадне в силен стрес, виждайки Вас и Вашата приятелка в безсъзнание на улицата."

Съдията наложи на Ал Нахаян - за която в съда стана ясно, че получава месечна издръжка от 8000 паунда - наказание "обществена поръчка" (community order) за срок от две години, включващо задължителна рехабилитация. Освен това тя е осъдена да плати глоба в размер на 5000 паунда, както и 1000 паунда за покриване на съдебните разноски.

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Тагове:

Абу Даби наркотици Лондон присъда кралско семейство Махра Ал Нахаян
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