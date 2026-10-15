Намериха принцеса от Абу Даби надрусана и припаднала на улица в Лондон ВИДЕО

Махра Ал Нахаян, член на кралското семейство на Абу Даби, беше заснета припаднала на оживена лондонска улица след прекомерна употреба на наркотици, докато е трябвало да се грижи за тригодишно дете. Кралската особа е употребявала кокаин в дните преди да бъде открита свлечена до парапет, редом до мъж в безсъзнание, докато босото дете си е играело в близост до натоварен път.

Случайни минувачи са поели грижите за детето до пристигането на полицията, а Ал Нахаян е останала в безсъзнание в продължение на около 30 минути. Това стана ясно по време на съдебно заседание в Лондон.

Когато се е свестила, тя се е държала неадекватно и е викала:

"Това да не е кланица, защо ви пука толкова? Защо сте толкова притеснени?"

32-годишната жена се призна за виновна по едно обвинение в пренебрегване на дете. След инцидента тя е започнала лечение за наркозависимост в центъра "Прайъри" в Уокинг, графство Съри, отбелязват от The Times.

Ал Нахаян е част от управляващото кралско семейство на Абу Даби - водещата династия в Обединените арабски емирства (ОАЕ) - чрез брак.

Смята се, че семейството - едно от най-богатите и влиятелни в света - притежава състояние за над 250 милиарда паунда и упражнява огромно влияние чрез глобални инвестиции и колосалните петролни запаси на ОАЕ.

На видео, заснето от случаен минувач, се вижда как Махра е свлечена до парапет в Западен Лондон - с наведена глава и скръстени ръце, до играчка самолет, докато детето си играе с тротинетка. В 34-секундния запис се вижда и мъж в безсъзнание, който лежи по гръб във входа до нея.

الشيخة مهرة آل نهيان (32 عاماً) من العائلة الحاكمة في #أبوظبي فـ.اقدة للـ.وعي في شوارع لندن، بعد جـ.رعة زائـ.ـدة ! ـ نشرت صحف بريطانية كبرى مثل The Times و Daily Mail أن السيدة الإماراتية، عُثر عليها مغشياً عليها (فاقدة للوعي تماماً) ومستندة إلى سياج حديدي، بجانب رجل آخر فاقد للوعي في أحد شوارع غرب #لندن. ـ المحكمة الجنائية في (Southwark Crown Court) استمعت إلى إفادات تؤكد أن غيابها عن الوعي جاء نتيجة جـ.رعة زائدة وتعـ.اطي مكثف لـ الـ.كـ.وكـ.ا.يين في الأيام التي سبقت الحـ.ادثة، التي وقعت في، يونيو الماضي تحديدا، وظلت فاقدة للاستجابة لمدة نصف ساعة بعد وصول الشـ.رطة. ـ تمت محاكمة الشيخة مُهرة آل نهيان، بتهـ.مة إهمـ.ال طـ.فل؛ نظراً لأن الحـ.ادثة وقعت أثناء تواجد طـ.فل (3 سنوات) معها، حيث وُجد حافياً ويلعب وحيداً بالقرب من طريق رئيسي مزدحم قبل أن يتدخل المارة لحمايته حتى وصول الشـ.رطة. ـ وأفاد دفاعها بخضوع الشيخة مهرة آل نهيان، التي تنحدر من #الإمارات، لبرنامج تأهيلي مكثف لعلاج الإد.مـ.ا.ن خارج لندن، منذ يوليو الماضي. ـ لتنتهي القـ.ضية، الثلاثاء، 13 أكتوبر الجاري، بإصدار حـ.كم ضـ.ـدها بفرض عقـ.وبة الخدمة المجتمعية لمدة عامين، مع الإلزام بمتابعة برنامج التأهيل، ودفع غرامة مالية قدرها 6114 جنيهاً إسترلينياً. — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 14, 2026

Граждани са подали сигнал в полицията, след като са открили групата в 13:50 ч. на 13 юни тази година, заяви прокурорът Рио Пахлаванпур.

"Забелязали са, че детето е оставено без надзор на улицата - босо и с тротинетка. Случайни минувачи са се намесили, тъй като детето се е намирало в непосредствена близост до движещи се автомобили", заяви той пред Кралския съд в Саутуарк. "Когато я събудили, тя казала: „Това да не е кланица, защо ви пука толкова? Защо сте толкова притеснени?"

В съда стана ясно, че полицията е открила принадлежности за употреба на наркотици в чантите на Ал Нахаян, но не и самите забранени вещества.

Адвокатът на защитата Стивън Вуло (Stephen Vullo KC) посочи в смекчаващи вината обстоятелства, че Ал Нахаян не е употребявала наркотици, откакто е постъпила в клиниката "Прайъри" през юли, и е проявила "дълбоко разкаяние и решимост да преодолее зависимостта си". Той добави, че в деня на инцидента тя не е приемала забранени вещества, но е била силно изтощена, тъй като е употребила кокаин преди извършването на деянието.

"В близко бъдеще тя възнамерява да завърши всички етапи на тримесечна програма, която приключва в края на този месец", заяви той. "След това планира да наеме жилище в района на Гилдфорд и да посещава програма за дневна рехабилитация, като същевременно ще участва в срещи на "Анонимни наркомани". В онзи ден тя е допуснала тежка грешка и сама осъзнава това."

Съдия Джонсън (Mr Justice Johnson KC) се обърна към Ал Нахаян с думите:

"Като сте оставили детето да играе босо на улицата, докато сте били под въздействието на наркотици, сте проявили безразсъдство и пълно пренебрежение към безопасността му. В един момент детето е побягнало към пътното платно, гонейки лист хартия, докато случаен минувач не го е спрял. Ако не беше намесата на непознати, е съществувал сериозен риск детето да пострада тежко или дори нещо по-лошо. Можело е да избяга и да се изгуби. Можело е да бъде отвлечено или наранено от непознат, а също така е можело да изпадне в силен стрес, виждайки Вас и Вашата приятелка в безсъзнание на улицата."

Съдията наложи на Ал Нахаян - за която в съда стана ясно, че получава месечна издръжка от 8000 паунда - наказание "обществена поръчка" (community order) за срок от две години, включващо задължителна рехабилитация. Освен това тя е осъдена да плати глоба в размер на 5000 паунда, както и 1000 паунда за покриване на съдебните разноски.