Новите евросанкции срещу Русия удрят "Лукойл" и българската рафинерия?

Руският петролен гигант "Лукойл", който е собственик на българската рафинерия "Лукойл-Нефтохим", може да попадне под новия кръг европейски санкции заради войната на Кремъл в Украйна, съобщава БГНЕС.

Инициативата за включването на петролната компания е на Германия и Франция и е част от политиката за засилване на натиска върху Москва, след като Русия блокира мирните усилия на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Берлин и Париж предлагат да се включат в „черния списък“ частната петролна компания Лукойл и нейното търговско дъщерно дружество „Литаско“, съобщават дипломати пожелали анонимност.

Двете страни също така настояват да бъдат наложени санкции на рафинерии в трети страни, участващи в износа на руски петрол за ЕС, и на търговски фирми, занимаващи се с руски петрол. Беше отправен и призив за засилване на санкциите срещу фирми извън Русия, които помагат на Москва да заобикаля санкциите, включително ограничения за повече банки и насочване към схеми с криптовалути в Централна Азия.

Разговорите за санкциите са още в начален етап. Те се нуждаят от подкрепата на всички 27 страни-членки, но отсега се прогнозира, че могат да срещнат силната опозиция на близката до Русия Унгария.

Пратеникът на ЕС по санкциите проведе в понеделник разговори със САЩ, като европейските съюзници на Вашингтон се надяваха да убедят Тръмп да изпълни заплахите си за налагане на санкции на Русия. В неделя президентът на САЩ заплаши с нови санкции срещу Русия, след като Кремъл предприе най-мащабната си въздушна атака срещу Украйна.

През последните две години усилено се говори за продажбата на „Лукойл-Нефтохим“, спрягаха се различни купувачи от финансови фондове от Катар до унгарската МОЛ и азерската СОКАР.

Според най-актуалната информация фаворит за покупката на най-голямата петролна рафинерия не само у нас, но и на Балканите е азерския държавен петролен и газов гигант СОКАР, с който България има отдавнашни връзки. Азерите са ключовият доставчик на около 1 млрд. куб.м. „синьо гориво“ за страната ни по интерконектора с Гърция и без тях газовата ни диверсификация е немислима.

Министърът на енергетиката Жечо Станков коментира миналата седмица възможната продажба на „Лукойл-Нефтохим“ на азербайджанската компания.

Той припомни, че българската държава притежава „златна акция“ в рафинерията „Лукойл-Нефтохим“ в Бургас и възможността да назначава един от членовете на Надзорния съвет. „От докладите, които съм получавал на Надзорен съвет никога не е разглеждана темата за продажба на рафинерията. Това по никакъв начин не означава, че майката компания не е предприела действия за продажбата дъщерната си компания без да я уведоми. В Министерството на енергетиката няма информация за такъв тип дейности“, каза министър Станков.