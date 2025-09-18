DSK Mobile – банковото приложение N1 в Google Play

В свят, в който мобилността и персонализацията са ключови, DSK Mobile заема лидерска позиция сред банковите приложения в страната според оценки на потребителите в Google Play. С рейтинг от 4.7 за Android и позиция сред топ 5 най-изтегляни финансови приложения, DSK Mobile доказва, че иновациите и удобството вървят ръка за ръка

Нови планове за ежедневно банкиране – За Младежи и За Пенсия

С последната актуализация, DSK Mobile предлага още по-персонализирани решения. Новите клиенти вече могат самостоятелно да избират и активират един от шестте плана за ежедневно банкиране директно през приложението, а именно:

● Основен

● За Заплата

● Без Ограничения

● Премиум

● За Младежи

● За Пенсия

А клиентите, които активират план „За Пенсия“ до 30.11.2025 г., ще се възползват от 0 лв. месечна такса за период до 30.06.2026 г.

Ставаш клиент онлайн за минути

DSK Mobile не просто улеснява банкирането – то дигитализира целия процес на регистрация. Новите потребители могат да станат клиенти на банката изцяло онлайн, като преминат през интуитивна и сигурна идентификация – снимка на лична карта, селфи, създаване на парола и ПИН.

Всичко това – само за 5 минути.

Модерна платформа с визия за бъдещето

DSK Mobile е част от стратегическата трансформация на Банка ДСК – от визията до дигиталните продукти. Приложението е разработено с вътрешен ресурс и гарантира устойчиво развитие и гъвкавост, като регулярно се внедряват нови функционалности. Например вече клиентите на Банка ДСК, които ползват телефон с операционна система Андроид, могат да заявят виртуална карта през DSK Mobile, и да пазаруват сигурно и удобно, като плащат бързо и лесно. Някои от възможностите, които се планира да бъдат добавени скоро са „Джобове за спестяване“ с персонални цели и възможност за проверка на ПИН код на карта в приложението.

DSK Online – същите услуги, но през компютър

За тези, които предпочитат да управляват финансите си през лаптоп или компютър, DSK Online предлага същите дигитални услуги като мобилното приложение. Достъпът е лесен – с имейл и парола от DSK Mobile.

DSK Mobile не е просто приложение – това е нов стандарт в банкирането, който поставя нуждите на клиента в центъра на дигиталната трансформация. Изтеглете го днес и се убедете сами – DSK Mobile е ТУК и СЕГА.