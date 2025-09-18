DSK Mobile – банковото приложение N1 в Google Play

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
18.09.2025 | 14:05 ч. Обновена: 18.09.2025 | 14:32 ч.
В свят, в който мобилността и персонализацията са ключови, DSK Mobile заема лидерска позиция сред банковите приложения в страната според оценки на потребителите в Google Play. С рейтинг от 4.7 за Android и позиция сред топ 5 най-изтегляни финансови приложения, DSK Mobile доказва, че иновациите и удобството вървят ръка за ръка 

Нови планове за ежедневно банкиране – За Младежи и За Пенсия

С последната актуализация, DSK Mobile предлага още по-персонализирани решения. Новите клиенти вече могат самостоятелно да избират и активират  един от шестте плана за ежедневно банкиране директно през приложението, а именно:

●     Основен

●     За Заплата

●     Без Ограничения

●     Премиум 

●     За Младежи 

●     За Пенсия 

А клиентите, които активират план „За Пенсия“ до 30.11.2025 г., ще се възползват от 0 лв. месечна такса за период до 30.06.2026 г. 

Ставаш клиент онлайн за минути

DSK Mobile не просто улеснява банкирането – то дигитализира целия процес на регистрация. Новите потребители могат да станат клиенти на банката изцяло онлайн, като преминат през интуитивна и сигурна идентификация – снимка на лична карта, селфи, създаване на парола и ПИН.

Всичко това – само за 5 минути.

Модерна платформа с визия за бъдещето

DSK Mobile е част от стратегическата  трансформация на Банка ДСК  – от визията до дигиталните  продукти. Приложението е разработено  с вътрешен ресурс и гарантира устойчиво развитие и гъвкавост, като регулярно се внедряват нови функционалности. Например вече клиентите на Банка ДСК, които ползват телефон с операционна система Андроид, могат да заявят виртуална карта през DSK Mobile, и да пазаруват сигурно и удобно, като плащат бързо и лесно. Някои от възможностите, които се планира да бъдат добавени скоро са „Джобове за спестяване“ с персонални цели и възможност за проверка на ПИН код на карта в приложението.

DSK Online – същите услуги, но през компютър

За тези, които предпочитат да управляват финансите си през лаптоп или компютър, DSK Online предлага същите дигитални услуги като мобилното приложение. Достъпът е лесен – с имейл и парола от DSK Mobile. 

DSK Mobile не е просто приложение – това е нов стандарт в банкирането, който поставя нуждите на клиента в центъра на дигиталната трансформация. Изтеглете го днес и се убедете сами – DSK Mobile е ТУК и СЕГА.

Тагове:

DSK Mobile
