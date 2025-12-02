IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Автобус ще свързва Варна с летището в Истанбул

По маршрута ще се изпълняват четири курса дневно

02.12.2025 | 07:30 ч. 10
Снимка Пиксабей

Край на сложните прехвърляния в Истанбул. От вчера от летище „Истанбул“ започва да работи нова редовна международна автобусна линия между Турция и България. По маршрута ще се изпълняват четири курса дневно – два в посока България и два към Турция.

Линията свързва Летище „Истанбул“ с Къркларели, ГКПП Дерекьой, Малко Търново, Бургас и крайната дестинация – Варна.

Официалният транспортен партньор на Летище „Истанбул“ – Havalines, подчертава, че новата линия осигурява директна, удобна и бърза връзка както за пътниците, пристигащи в Истанбул, така и за тези, пътуващи от България към Турция. /БТА

