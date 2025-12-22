Как ще се развие автопазара в ЕС следващите 10 години?

Ще отмени ли Европейският съюз забраната за използване на двигатели с вътрешно горене след 2035 г. и как се очаква да се развие автомобилният пазар в следващите 10 години - важни въпроси, чиито отговори потърсихме от експерт.

Бизнес с директиви не трябва да се прави. Целият опит на ЕС бизнесът да насочва пазара е грешен. Независимо колко пъти ревизират решението, е факт, че се намесват в елементарни пазарни принципи. Няма логика да има забрана. Въпреки нелогичното отношение на Европейския съюз, има ръст около 26% от новозакупените превозни средства, което прави електромобилите 16% от общия брой в ЕС.

Това заяви предприемачът и експерт по електрическа мобилност Деница Даверова в "България сутрин".

Мисли ли се достатъчно за потребителите

Според нея технологията е достигнала етап, в който потребителите вече я приемат.

"ЕС вместо да се чуди как да забрани или насочи производителите, трябва да помисли за потребителите и как зареждат автомобилите си. Планират с десетки години напред. Всяко грешно решение не е устойчиво във времето и се налага да бъде премислено. Нямаме никакви субсидии и благодарение на това у нас се развива устойчива бизнес среда", добави Даверова за Bulgaria ON AIR.

Има смисъл от информационна кампания

Да караш електромобил е изключително лесно - изисква се пренастройка, но не е квантова физика, посочи гостът.

"България е с много добро покритие на зарядната инфраструктура и това не се дължи на нито една директива на ЕС. България е един от доайените на пазара. Потребителите имат страхотен избор и ни липсват само правила по отношения на зарядните станции. Електромобилите са по-добрата техника - изискват по-малко поддръжка", коментира предприемачът и експерт по електрическа мобилност.

"Митовете и легендите за електромобилите са създадени от неразбиране и неопознаване на тяхната употреба. В информационна кампания има смисъл да се инвестира, както и в зарядната инфраструктура", обясни тя.