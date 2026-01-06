От офиса в България до приказката на Близкия изток: Защо “Изи Кредит” зарадва свои служители с ексклузивно пътуване

В съвременния корпоративен свят устойчивият бизнес модел не се измерва само с финансови показатели, а със способността на една компания да мотивира и задържа своите таланти. За своята 20-годишнина „Изи Кредит“ затвърди позицията си на работодател, който поставя човешкия капитал в центъра на своята стратегия за развитие. Като част от дългосрочната си политика за признание и възнаграждаване на високите постижения, компанията изпрати 17 от най-успешните си служители на ексклузивно пътуване до Дубай. Този жест надхвърля рамките на стандартния бонус - той е доказателство за корпоративна култура, която гради лоялност чрез създаване на значими преживявания за екипа.

Изборът на дестинация не е случаен, а е пряко обвързан с визията на компанията. Дубай е глобален символ на иновациите, мащаба и дързостта да превръщаш невъзможното в реалност - качества, които „Изи Кредит“ насърчава в своите служители.

Програмата е структурирана не просто като почивка, а като тиймбилдинг от ново поколение, целящ сплотяване на ключовите фигури в организацията. Изкачването на 828-метровия небостъргач Бурдж Халифа (Burj Khalifa) служи като метафора за високите професионални цели и поглед към бъдещето. От друга страна, адреналинът по време на джип сафарито в пустинята и споделените емоции под звездите затвърждават екипния дух. Посещенията на най-големия естествен цветен парк в света – Miracle Garden (около 72 000 кв. м), и на Global Village, парк, който събира културите на над 70 държави на едно място, ясно олицетворяват глобалното мислене и разнообразието - ценности, фундаментални за всяка модерна организация.

Емоционалната ангажираност като ключ към успеха

Най-точният измерител за ефективността на подобни HR инициативи е обратната връзка от служителите. Преживяването трансформира професионалните отношения в по-силно усещане за принадлежност към „голямото семейство“ на компанията.

„Когато ти подарят такова преживяване, разбираш, че не работиш просто за заплата, а си част от общност, която инвестира в теб. Този жест е ясен знак за доверието на компанията,“ споделя Армен Торосян, организатор “Продажби”.

Неговите думи се допълват от Валентина Иванова, топ регионален мениджър, която подчертава значението на признанието за вътрешната мотивация: „Чувството да си оценен по този начин е безценно. Адреналинът и смехът, които споделихме в пустинята, ни сплотиха като никога досега. Разбрах, че работата ми наистина има значение.“

Стратегическа визия за човешкия капитал

Пътуването до емирството е само „върхът на айсберга“ в цялостната стратегия на „Изи Кредит“ за позициониране като предпочитан работодател. За ръководството подобни инициативи са инвестиция с висока възвръщаемост под формата на мотивиран и лоялен екип.

„В „Изи Кредит“ оценяваме високите резултати и инвестираме в хората си, защото вярваме, че това е стратегическа стъпка към устойчивия ни растеж. Избрахме блясъка на Дубай, за да обвържем бранда с амбиция и модерност. Когато служителите се чувстват ценени, те се превръщат в най-добрите посланици на корпоративната ни култура“, коментира Надежда Недева.

Тази инициатива е естествено продължение на последователната социална политика на компанията. „Изи Кредит“ поддържа широк спектър от придобивки, насочени към баланса между работа и личен живот и благосъстоянието на служителите. Пакетът включва допълнително здравно осигуряване със специализирана програма за здравен мениджмънт, спортни карти, допълнителен отпуск за рожден ден, както и подкрепа в ключови лични моменти – за родители на първокласници и абитуриенти.

Пътуването до Дубай добавя още една важна перспектива - че признанието може да бъде преживяване, което сплотява хората и им дава нова енергия за развитие. С тази посока компанията очертава как изглеждат следващите 20 години: ангажирани екипи, модерна корпоративна среда и фокус върху човека като основен двигател на успеха.