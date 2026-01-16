IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
САЩ вече имат първи продажби на венецуелски нефт

Партидата беше изтъргувана за около 500 милиона долара

16.01.2026 | 00:45 ч. 1
Снимка БГНЕС

Съединените щати официално започнаха първите продажби на венецуелски петрол, след като постигнаха споразумение с временното правителство в Каракас. Това е ключов момент в отношенията между двете страни след драматичните събития в началото на годината.

Първата партида петрол, включена в новата сделка, беше продадена за около 500 милиона долара, съобщи американски официален представител. Очаква се още доставки да бъдат реализирани през следващите дни и седмици, като общият обем по договорената търговия може да достигне до 2 милиарда долара. Средствата от

продажбите ще се държат в банкови сметки под контрол на САЩ

включително в Катар, използван като неутрална и защитена локация за финансови трансакции.

Решението идва на фона на значително геополитическо напрежение. През януари Вашингтон предприе военна операция във Венецуела, при която бяха задържани президентът Николас Мадуро и съпругата му, а САЩ обявиха намерението си да „контролират“ нефтения сектор на страната с цел стабилизиране и икономическо възстановяване.

В рамките на новия режим Вашингтон стартира и процедура по издаване на по-широки лицензи за големи енергийни компании като Chevron, което ще им позволи да увеличат производството и износа на венецуелски нефт. 

