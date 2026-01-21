Споразумението с Меркосур ще отвори вратата за ГМО царевица и соя в Европа

Отварянето на вратата към латиноамериканския пазар със сделката на ЕС с Меркосур допълнително застрашава бъдещето на европейските фермери, страдащи от войната на Русия в Украйна. Основното притеснение на европейските и българските земеделци се корени в огромната разлика в себестойността на продукцията. Това коментира Борислав Петков, земеделски производител и съветник към земеделската комисия в парламента, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

„Притесненията са... най-вече от себестойността на тези стоки, тъй като значително е с по-ниска себестойност продукцията, която ще влезе от страните от Меркосур. Комплексни са причините – от липсата на ограничения, които ги имат европейските фермери заради така наречената Зелена сделка, до евтината работна ръка и технологиите, включително ГМО продукти.“

Петков предупреждава, че споразумението може окончателно да отвори вратата за генномодифицирана царевица и соя на европейска територия, поставяйки местните производители в неконкурентно положение.

Въпреки че България е нетен износител на зърно, вносът на евтина царевица от Меркосур може да подкопае вътрешния пазар, особено в индустрии като производството на етанол и спирт. Още по-критична е ситуацията в животновъдството, където вносът на месо от Аржентина и Бразилия вече е фактор, дори при наличието на мита.

„Представете си какво ще се случи след премахването на голяма част от митата. В рамките на това споразумение се предвижда в следващите 10 години да отпаднат митата на тези стоки за страните от Меркосур... Българското животновъдство е към своя край.“

Петков направи паралел с либерализацията на търговията с Украйна:

„Четвърта година вече се води войната, четвърта година земеделието в ЕС и в частност в България е на колене с основни продукти. Когато отвориш един пазар, ти наистина открехваш вратата и поставяш собствените си производители в неконкурентно положение.“

Според Петков българската държава е взела решението да подкрепи споразумението без публични анализи и дебати с бранша.

„Правителството взе решение да подкрепи търговското споразумение Меркосур, без дори да направи опит за обществен дебат с бизнеса.

Решението на Министерския съвет най-вероятно е засекретено. Такъв анализ, такъв доклад в Министерството на земеделието няма.“

Той даде за пример Франция, където президентът Макрон веднага обяви защитни мерки за френските фермери, въпреки европейските регламенти. В България обаче политическата нестабилност парализира защитните механизми на сектора.

2025 г. е била „третата поредна тежка година“ за българското земеделие,

което е довело до сериозни проблеми с ликвидността и първите големи фалити на зърнотърговци. Банковият сектор реагира с екстремна предпазливост, коментира Петков.

„Банките от миналата година са изключително предпазливи и песимистично настроени към земеделските производители. Нови кредити се дават изключително трудно, с много обезпечения."

Според Петков, въпреки че кредитите често са обезпечени със залози върху европейските субсидии, банките изискват огромни допълнителни гаранции, което задушава производството.

