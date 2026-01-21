Шефът на Ryanair към Мъск: Да ме нарича "шимпанзе" по цял ден, вдига ми продажбите

Майкъл О'Лиъри заяви, че Илон Мъск може да го обижда "по цял ден, всеки ден", ако това помага за увеличаване на продажбите на Ryanair, които според него са скочили в резултат на спора между двамата милиардери.

64-годишният шеф на авиокомпанията води спор с технологичния милиардер относно това дали интернет системата Starlink на Мъск може да се използва за осигуряване на Wi-Fi на полетите на Ryanair.

След като О'Лиъри каза, че това не е осъществимо, 54-годишният Мъск нарече О'Лиъри "идиот" и "шимпанзе" и размишляваше в "X "дали трябва да купи авиокомпанията.

В сряда в Дъблин О'Лиъри заяви, че Мъск не може да притежава Ryanair, тъй като не е гражданин на ЕС, но би могъл да инвестира в Ryanair и това би било "значително по-добра инвестиция" от X.

След това той благодари на Мъск за "значителното" увеличение на продажбите на Ryanair.

"Всичко, което бих казал на Илон Мъск, е, че ще трябва да се присъедини към една много, много, много, много дълга опашка от хора, които вече ме мислят за изостанал глупак, включително четирите ми деца тийнейджъри", каза О'Лиъри. "Ако иска да ме нарече идиот, няма да е първият и със сигурност няма да е последният, който ще ме нарече идиот или изостанал глупак. Но ако това помага за увеличаване на продажбите на Ryanair, може да ме обижда по цял ден, всеки ден."

О'Лиъри каза, че "PR спорът" с Мъск е довел до увеличение на продажбите с 2 до 3 процента през последните пет дни.

"Много сме щастливи да продължим полемиката. Приветствам обвинението, че съм шимпанзе, това е донякъде несправедливо към общността на шимпанзетата, но шимпанзе, стига това да увеличава резервациите на Ryanair през януари, февруари и март, всичко това е добро забавление и развлечение."

Той каза, че билет на Ryanair ще бъде доставен в офисите на X в Дъблин в сряда, за да благодари на Мъск за "чудесния тласък на публичността".

"Сигурен съм, че прави чудеса за Илон Мъск и неговия "X", или каквито и да са абонатите, които има в "X", да се карат с някого. Но стига да не е свързано с безопасността и никога не сме правили компромис с безопасността, всички тези спорове са чудесни за резервации и за осведоменост в цяла Европа."

О'Лиъри заяви, че компанията е работила със сателитната интернет система Starlink на Мъск от 12 месеца относно въвеждането на Wi-Fi в полетите.

Той каза, че макар Starlink да е "страхотна" система, инсталирането ѝ би означавало поставяне на антени на самолетите, което би довело до увеличаване на разхода на гориво на цена от 100 до 200 милиона евро. Той също така каза, че докато Starlink, собственост на производителя на ракети на Мъск SpaceX, настоява 90% от пътниците да плащат за Wi-Fi, Ryanair изчислява, че по-малко от 10% биха платили цената - около 2 паунда.

"Ако Starlink иска да го монтира на нашите самолети и да плати за разхода на гориво, с удоволствие бихме ги качили на борда. Но единственият начин, по който виждаме Starlink да работи на борда на краткосрочни полети, е ако го дадете безплатно, и както повечето неща в живота, ако го дадете безплатно, пътниците ще го използват."