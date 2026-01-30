След рекордния връх: Цената на златото спадна с 5%, ще се понижава ли още?

Защо цената на златото падна с 5%. Ще продължи ли да се спада или ще направи обрат?

Този въпрос се върти из световните пазари, след като цените на благородните метали паднаха рязко. Златото, което често се приема като "сигурно убежище", се понижи осезаемо, след като стигна рекордни нива. Спадът дойде, след като инвеститорите прегледаха печалбите си и преоцениха по-широките икономически сигнали, пише The Economic Times.

Среброто, медта и никелът също отчетоха загуби през същия период. Въпреки понижението, златото все още е напът да запише най-силното си месечно представяне от 80-те години насам. Инвеститорите следят отблизо действията на централните банки, геополитическите рискове и промените в инвестиционните потоци, за да преценят дали златото ще пада още или ще се възстанови.

Време за обрат?

Цените на златото се понижиха, защото след този "спринт" до върха, трейдърите преосмислиха пазара и се насочиха към прибиране на печалби. Рязкото поскъпване през последните седмици направи цените по-уязвими към корекция.

Цените на среброто паднаха с над 8 процента, а както става ясно и медта и никелът също поевтиняха. Участниците на пазара реагираха по-скоро на скоростта на предишното "рали", отколкото на внезапен срив в търсенето.

Катлийн Брукс, директор "Изследвания" в компанията XTB, твърди, че въпросното "рали" е станало прекалено бързо. По думите ѝ цените на суровините са се вдигнали рязко за кратко време. Според анализатори подобни движения често водят до прибиране на печалби, когато се достигнат рекордни нива.

Дейвид Мегър, директор "Търговия с метали" в High Ridge Futures, казва, че пазарите виждат силна разпродажба след нови върхове. Инвеститорите са намалили експозицията си, след като са заключили печалбите от "ралито".

Ще продължи ли златото да пада сега, или ще направи обрат?

Движението в краткосрочен план зависи от глобалните сигнали. Ако лихвите останат високи, златото може да бъде под натиск. Ако започнат понижения на лихвите и геополитическите рискове се засилят, цените на златото може да се възстановят. Търсенето от централните банки и ETF-и може да подкрепи цените.

Промяна в поведението на инвеститорите и глобалните тенденции в търсенето

Въпреки спада, търсенето на злато остава широко. Инвестиционният интерес идва от дребни трейдъри, компании, свързани с крипто, и централни банки. Брайън Лан, управляващ директор в GoldSilver Central, каза, че инвеститорите се насочват към активи, които показват силна доходност в периоди на несигурност.

В сряда изпълнителният директор на Tether заяви, че компанията планира да насочи 10 до 15 процента от инвестиционния си портфейл към физическо злато. В същото време вложенията в SPDR Gold Trust, най-големия златно обезпечен ETF (еxchange-traded funds/борсово търгувани фондове), са се повишили до най-високото си ниво от близо четири години.

Геополитическо напрежение и перспективи за политиката на централните банки

Геополитическите развития продължават да влияят на цените. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да преговаря за ядрена сделка. Иран предупреди за ответни действия срещу САЩ, Израел и съюзнически държави.

Федералният резерв запази лихвите без промяна тази седмица. Инвеститорите очакват обявлението на Тръмп за заместник на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, чийто мандат изтича през май. Пазарите очакват Фед да понижи лихвите през юни, което може отново да подкрепи цените на златото.

Защо среброто и другите метали поевтиняха рязко?

Гай Уулф, глобален ръководител "Пазарни анализи" в Marex, казва, че пазарите на сребро, платина и паладий са малки в сравнение със златото. По думите му спекулативните потоци са избутали цените далеч от реалното физическо търсене. Това ги е направило по-уязвими към внезапни разпродажби.

Какво трябва да направят инвеститорите сега?

Те трябва да избягват паническите продажби и да се фокусират върху дългосрочните цели. Постепенното купуване може да помогне за овладяване на волатилността. Важно е да се следят политиката на Федералния резерв, данните за инфлацията и геополитическите развития. Диверсификацията на портфейла остава ключова при инвестиции в злато.