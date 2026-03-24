Gladen.bg представя новото поколение онлайн пазаруване

Gladen.bg, онлайн магазинът за хранителни стоки на „Уеб Медия Груп“ АД, в партньорство с Hit Max, стартира изцяло обновена платформа, която променя начина, по който потребителите пазаруват онлайн. Новата версия въвежда следващо ниво на удобство, персонализация и сигурност, съчетавайки интуитивен дизайн с мощни технологични решения.

С обновения Gladen.bg компанията обединява двата си утвърдени модела – shop.gladen.bg с доставка със собствен транспорт и limon.bg с национално покритие чрез куриер – в една интегрирана екосистема, която дава на клиентите повече избор, гъвкавост и контрол.

В основата на платформата стои ново поколение интелигентно търсене – бързо, прецизно и адаптивно. То разпознава правописни грешки, предлага подсказки в реално време и извежда най-релевантните и налични продукти мигновено, без изчакване.

Потребителското изживяване е изведено на ново ниво с възможността за добавяне на продукти дори след финализиране на поръчката, както и с пълна прозрачност при всяка промяна – от актуализация на цена до наличност на артикули.

Динамичното ценообразуване на доставката дава допълнително предимство на клиентите, които са по-гъвкави при избора на час за получаване. При по-широки времеви интервали цената на доставката е по-ниска, което позволява по-изгодно пазаруване без компромис с качеството на услугата.

Gladen.bg въвежда и модерна система за проследяване на доставки в реално време. Клиентите могат да следят всяка стъпка от своята поръчка – от подготовката до доставката – с информация за маршрута, името на шофьора и точното очаквано време на пристигане за София и региона.

Персонализацията също е изведена на ново ниво. Интелигентни алгоритми анализират поведението на потребителите и предлагат релевантни продукти – от често купувани артикули до напомняния за разглеждани продукти и специални оферти за стоки с намален срок на годност.

Платформата включва и нова програма за лоялност с няколко нива, която възнаграждава всяка покупка. Клиентите трупат точки, отключват ексклузивни отстъпки и получават достъп до специални предложения, като всичко е видимо в реално време в техния профил.

Сред новите функционалности са и дигиталните подаръчни карти – лесен и модерен начин за подарък, както и разширени възможности за обратна връзка чрез оценки и ревюта след всяка доставка.

Обновеният Gladen.bg е създаден с една цел – да направи онлайн пазаруването по-бързо, по-лесно и по-интуитивно от всякога, като същевременно запази високото качество и разнообразие, които клиентите очакват.