Бивш шеф на Google e новия шеф на ВВС, кой е Мат Бритин?

Бившият директор в Google Мат Бритин беше официално назначен за нов генерален директор на BBC. Досегашният ръководител на операциите на Google за Европа, Близкия изток и Африка ще поеме поста от Тим Дейви, който обяви, че се оттегля през ноември след скандал около начина, по който Panorama е монтирало реч на американския президент Доналд Тръмп.

Председателят на BBC Самир Шах определи Бритин като човек, който "внася в BBC дълбок опит в ръководенето на високопрофилна и изключително сложна организация в процес на трансформация".

57-годишният Мат Бритин заяви, че "няма търпение да започне", като описа момента като "период на реален риск, но и на реална възможност". По думите му Великобритания има нужда от "силна BBC, която работи за всички в един сложен, несигурен и бързо променящ се свят".

Очертавайки визията си, той добави: "BBC трябва да има темпото и енергията да бъде там, където са историите, и там, където е публиката. Да надгради върху обхвата, доверието и творческата си сила, да посрещне предизвикателствата със смелост и да се развива като обществена медия, готова за бъдещето."

Радикална реформа

Самир Шах определи Мат Бритин като "изключителен лидер с уменията да преведе организацията през мащабните промени на медийния пазар и в поведението на аудиторията". Той подчерта и "страстта му към BBC, разбирането му за предизвикателствата пред организацията, ангажимента към нейната независимост и решимостта му да запази позицията ѝ като едно от най-ценните национални богатства на страната".

Назначението идва в критичен момент, докато правителството преразглежда кралската харта на BBC.

Той допълни: "Ясно е, че има нужда от радикална реформа на BBC, на модела ѝ на финансиране и на рамката, в която функционира. Залогът за BBC и за бъдещето на общественото радио- и телевизионно излъчване никога не е бил по-висок."

Изборът за поста предизвика и въпроси, тъй като Бритин идва от технологичния сектор, а не от традиционните медии или редакционната среда. Бившият генерален директор на BBC и настоящ главен изпълнителен директор и председател на CNN Марк Томпсън приветства избора.

"Това очевидно е смел и интересен избор - инвестиция в бъдещето. Мат Бритин не е журналист или телевизионен човек по професия, но носи със себе си умения и опит, каквито никой досегашен генерален директор не е имал. Той има силно чувство за обществен дълг, мисли стратегически и е наистина обещаващ избор", каза той.

Правилният човек ли е бившият шеф на Google за BBC?

Постът на генерален директор на BBC се смята за един от най-тежките в британските медии.

По време на мандата си като 17-и генерален директор Тим Дейви трябваше да се справя с поредица от скандали и кризи в корпорацията.

Сред първите предизвикателства пред Мат Бритин ще бъде дело за клевета на стойност милиарди долари, заведено от американския президент срещу BBC. Доналд Тръмп оспорва начина, по който Panorama е монтирало два откъса от негова реч от 6 януари 2021 г., за което BBC вече се извини. Миналата седмица медията поиска съдът да прекрати делото с аргумента, че въпросният епизод на Panorama никога не е бил излъчван в САЩ.

BBC на кръстопът

Новият генерален директор поема поста и в друг ключов момент за BBC.

Той ще продължи преговорите с правителството за бъдещето на хартата на корпорацията, както и за лицензионната такса и финансирането на обществената медия. Настоящата харта, която определя ролята и мисията на BBC, изтича през 2027 година.

Назначението на Мат Бритин идва и в момент, в който BBC се конкурира директно с технологичните гиганти на дигиталния пазар. Компанията майка на Google притежава YouTube, с която BBC наскоро обяви ключово партньорство за създаване на специално съдържание.

Предимство ли е опитът в големите технологии?

Медийният редактор на BBC Кейти Разал отбелязва, че хората в Google "имат само добри думи за Бритин - като вдъхновяващ лидер и отличен екипен играч".

Той няма опит в създаването на програми, телевизионно излъчване или редакционна работа. Въпреки това изборът му е направен именно заради задълбоченото му познание на големите технологични компании, като се очаква да ускори дигиталната трансформация, включително в новинарското съдържание, както и да даде нов тласък на BBC iPlayer.

Бившият редактор на BBC Newsnight Питър Барън, който е работил с него в Google, го описва като човек, "силно мотивиран от чувство за обществена мисия".

"Той обича BBC заради доверието към новините и креативността ѝ, но е и много наясно с ролята ѝ като технологичен пионер. Иска BBC да се развива в свят, в който много от най-големите ѝ предизвикателства са свързани с технологиите - от влиянието на стрийминг платформите до дезинформацията онлайн и променящите се навици на аудиторията. С оглед на опита и контактите му в технологичния сектор, както и връзките му с медии, регулатори и правителства, той е в отлична позиция да се справи с тези предизвикателства", казва той.

Кой е Мат Бритин?

Мат Бритин е роден в Уолтън-он-Теймс, Съри. Завършва Кеймбриджкия университет, където участва три пъти в състезанието Boat Race. Състезава се и за Великобритания и печели бронзов медал на Световното първенство по гребане през 1989 година. След университета записва магистратура в London Business School, а по-късно става търговски директор и директор по стратегия и дигитални проекти в Trinity Mirror.

Присъединява се към Google през 2007 г., като две години по-късно поема ръководството на операциите във Великобритания, а през 2011 г. става вицепрезидент за Северна и Централна Европа. През 2014 г. е назначен за президент на Google за Европа, Близкия изток и Африка.

След като напуска компанията през 2025 г. след 18 години работа, той си взема, по собствените му думи, "малка почивка". В публикация в LinkedIn той разказва, че е започнал да си пуска брада, купил си е лодка за самостоятелно гребане и планира да се научи да се гмурка с акваланг, като инструктор ще му бъде собственият му син.

Миналата година става и неизпълнителен директор на Guardian Media Group, но впоследствие се оттегля от поста.

През януари 2026 г. получава званието CBE в новогодишния списък с отличия на краля за принос към технологиите и дигиталните умения.

Говорейки за връзката си с телевизията, той казва пред Royal Television Society: "Гледането на телевизия и ценностите, които тя носи, са ме формирали повече от почти всичко друго в живота ми. "Моркам и Уайз" ("Morecambe and Wise"), "Деветчасовите новини" ("Nine O'Clock News"), "Не Деветчасовите новини" ("Not The Nine O'Clock News"), "Гръмотевичните птици" ("Thunderbirds"), "Капитан Скарлет" ("Captain Scarlet"), "Доктор Кой" ("Doctor Who") - особено "Доктор Кой". Толкова много хора в технологичния сектор са израснали, вдъхновени от начина, по който науката и технологиите са представяни в подобни предавания."

Подложен на натиск за данъците на Google

В предишната си роля Мат Бритин неведнъж се явява пред парламентарни комисии и е подложен на остри въпроси за това дали Google плаща достатъчно данъци във Великобритания.

Той защитава компанията в напрегнати изслушвания през 2012 и 2013 г., което в крайна сметка води до въвеждането на т.нар. "Google данък". През 2016 г. компанията се съгласява да плати 130 милиона паунда просрочени данъци - сделка, която правителството обявява за "победа", но критиците определят като недостатъчна.

При друго изслушване същата година Бритин предизвиква недоумение, след като заявява, че не знае колко точно е заплатата му.

В новата си роля той също ще бъде редовно изслушван от парламентарни комисии - нещо, с което Тим Дейви се сблъсква многократно по време на мандата си.

Мат Бритин има още два месеца от своята "мини почивка", преди да поеме поста на 18 май.

Годишното му възнаграждение ще бъде 565 000 паунда - същото като на неговия предшественик, като една от първите му задачи ще бъде да назначи свой заместник.