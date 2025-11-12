Захарова: Изопачаването на речта на Тръмп от страна на BBC е престъпление

Действията на Британската радиоразпръсквателна компания (BBC), която изопачи изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно безредиците в Капитолия през 2021 г., представляват информационно престъпление, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по време на предаване по радио "Спутник“.

Както отбеляза дипломатът, ръководството на BBC е обвинено в манипулиране на програми и цензуриране на речите на Тръмп. "Те са изопачили речта му [на Тръмп] толкова силно, че е създало впечатлението, че по време на излъчването той почти призовава – или поне одобрява – събитията, които се развиха след изборите, на които се състезаваше с [Джо] Байдън. Че той уж е одобрил това, което по-късно се е случило в и около Капитолия“, каза тя, цитирана от ТАСС.

"Те са манипулирали речта му, като са я слепвали. Като цяло, за тези, които се представят за свободна, независима преса, работеща под забрана за цензура, подобни действия представляват чудовищно престъпление“, подчерта Захарова.

"Смятам това за истинско информационно престъпление. Особено когато ситуацията е напрегната и особено когато човек разбира, че съдбата на човек, държава, нация зависи от тези материали“, заключи говорителят на външното министерство.