Банка ДСК и Animal Rescue Sofia стартират кампания „Точно за теб“ в подкрепа на осиновяването на домашни любимци

Банка ДСК обединява сили с Animal Rescue Sofia в подкрепа на спасяването на изоставени, бездомни и малтретирани животни.

Кампанията „Точно за теб“ насърчава осиновяването на куче, което пасва на начина на живот на новия си стопанин. Това е изключително важно, за да се осигури възможно най-добрата грижа.

Петима осиновители, чиито домашни любимци и стил на живот се съчетават най-добре, ще получат награди. Те включват план за ежедневно банкиране от Банка ДСК без такса за 1 година. Нечовешки магазини също се включват в кампанията с награди – ваучери за храна за 6 месеца от техните физически или онлайн магазини.

Осиновяването от Animal Rescue Sofia е напълно безплатно и включва паспорт, ваксинации, обезпаразитяване и микрочип на животното.

Инициативата насърчава отговорното осиновяване и намирането на най-подходящия дом за всяко животно – процес, който изисква съобразяване с начина на живот и ангажиментите на бъдещия стопанин.

В този контекст кампанията засяга и по-широката тема за ежедневните избори, които хората правят според своя начин на живот – включително и в управлението на личните финанси. Идеята за съвпадение стои в основата на партньорството с Банка ДСК, която представя решения за ежедневно банкиране, съобразени с различни потребности и житейски ситуации. Например план „За Младежи“ е за млади хора, които все още имат нужда от подкрепа в ежедневието си, а Премиум план е за такива, които пътуват активно. Банката предлага общо 6 плана за ежедневно банкиране.

Кампанията „Точно за теб" вече започна и ще продължи до 15 април 2026 г.

Повече за Банка ДСК:

Банка ДСК е част от унгарската OTP Bank – банката-майка на OTP Group, една от водещите и най-бързо развиващи се банкови групи в Централна и Източна Европа. В България Банка ДСК обслужва над 2 милиона активни клиенти. Банката разчита на екип от над 4800 служители и мрежа от над 270 офиса в страната. Традиционен лидер в банкирането на дребно, Банка ДСК заема водещи позиции и в частното и корпоративно банкиране. Банката поставя в центъра на своята дейност клиентското изживяване. Новата идентичност „Тук и сега“ отразява стремежа ѝ да бъде винаги близо до хората – с разбиране и навременни решения.